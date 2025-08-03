أحمد وفيق يعلن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة تورطه بتجارة الأعضاء

نشر الفنان أحمد وفيق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجى فيديو مفبرك على منصة تيك توك، يتضمن اتهامات وتوريطه فى تجارة الأعضاء.

وقال أحمد وفيق، ان الفيديو المنتشر كان في الأصل تهنئة من جانبه لـ نوح ابن صديقه محمد عطية بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بنشر نسخة معدلة تحتوي على مكالمة صوتية مزيفة بين شخصين، أحدهما بصوت يشبه صوته، توحي بأنه متورط في نشاطات غير قانونية.

وأكد أحمد وفيق: أنا هعمل محضر.. وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير أنا مش هرحمه وبالقانون.. والفوضى مش للدرجة دي يعني.

وطالب أحمد وفيق الجمهور بالحذر من تداول مثل هذه الفيديوهات التي تهدف إلى التضليل ونشر الفوضى.

أحمد وفيق يعلق على أزمة راغب علامة

من ناحية أخرى علق الفنان أحمد وفيق على قرار وقف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي .

وكتب أحمد وفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"راغب علامه مجني عليه ، وليس الجاني ، هو اللي إتباس يا سيادة القاضي .. هو ما نزلش يبوس في المعجبات .. وعليه نطلب البراءة .. واستدعاء البويسة للمساءلة ، وفحص انواع الروچ المستخدم.. حماده كلينتون".