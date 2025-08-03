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بعد شائعة هروبها.. وفاء عامر توجه رسالة إلى جمهورها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد شائعة هروبها.. وفاء عامر توجه رسالة إلى جمهورها

وفاء عامر
وفاء عامر
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة وفاء عامر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه فيها رسالة إلى جمهورها، وذلك بعد أزمتها الأخيرة وخروج شائعة هروبها بعد تورطها فى قضية تجارة الأعضاء البشرية. 

وقالت وفاء عامر: “خلي جمال روحك يسبق جمال شكلك، وخلي تفاؤلك ينور طريقك”. 

وفاء عامر تنفي هروبها

من ناحية أخرى، نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.

ولجأت الفنانة وفاء عامر إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، وأن هذه الإدعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية وإنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية.

وفاة عامر تواجه حملة مغرضة

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر للإطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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