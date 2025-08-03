سنترال سي يقدم عرضا ضخما في السعودية بمشاركة ريهاب ودافنشي في حفلتين

أقيمت ليلتين استثنائيتين في "آفتر" الرياض و"أونيكس أرينا" جدة قدّمت خلالهما مزيجًا مميزًا من المواهب العالمية والإقليمية والمحلية.

افتتح الحفل الفنانين المحليين دافنشي، الفنان الذي حقق انتشارًا واسعًا في مشهد الراب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد حكام مسابقة “ إكس بيرفورم”، والفنانة أصايل قدمت أغنيتها الجديدة "مية مية"، والدي جي شاولين الذي أشعل حماس الجماهير.



ثم قدّم نجم الراب البريطاني "سنترال سي" عرض لا ينسى، مؤديًا أشهر أغانيه مثل "Sprinter" و"Doja" أمام آلاف الحضور، في لحظات مليئة بالشغف والحماس، عكست حب الجمهور لموسيقى الهيب هوب.

واختتم الحفل الدي جي والمنتج العالمي والحائز على عدة جوائز بلاتينية "ريهاب"، أحد أبرز الأسماء التي اعتادت الظهور في فعاليات مدل بيست، بعرض لا ينسى مليئ بأحدث تقنيات الليزر والعروض النارية.

مع اقتراب الأسبوع الأخير من الحفلات الصيفية، تستعد مدل بيست لاحتفالية أخيرة تُتوَّج بها نهاية موسم حافل بالموسيقى واللحظات التي لا تُنسى، مع عروض يحييها نجوم عالميون مثل فرقة بلاك آيد بيس، والثلاثي الإلكتروني ميدوزا، والموهبة السعودية الصاعدة شنكوتي.