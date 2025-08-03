سمسم شهاب يعلن عن إصابة المطرب أسامة الساهر بوعكة صحية صعبة

أعلن المطرب سمسم شهاب -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- تعرض صديقه المطرب أسامة الساهر، لوعكة صحية، ولم يكشف تفاصيلها.

ونشر سمسم شهاب، صورة لـ أسامة الساهر، عبر فيسبوك، وطالب الجمهور بالدعاء بالشفاء للأخير، ولم يتحدث عن تفاصيل الوعكة.

وكتب سمسم شهاب، في تعليقه على الصورة: «بالله عليكم أسألكم الدعاء .. للنجم الجميل أسامة الساهر فهو فى حالة مرضية صعبة ومحتاج للدعاء».

وأضاف سمسم شهاب: «أسامة فى مكانة ابني وغالى عندى غلاوة الإبن .. ويعلم الله مدى همى وحزنى ويعلم الله بدعائى له ولكل مريض يتألم .. اللهم اشفيه وعافيه و إشف كل مريض يارب».

أحدث أغاني سمسم شهاب

شارك الفنان سمسم شهاب في ماراثون تترات مسلسلات رمضان 2025، بأغنية "خلينا في اليمين" وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد،ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، مهندس صوت محمد جوده.

أعمال سمسم شهاب

ويذكر أن سمسم شهاب، قد طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائيه عبر تطبيق اليوتيوب،وهي بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"، و"كتر الفلوس"أول إخراج ل "سمسم شهاب".

وكان شهاب قد أدلى بتصاريح تفيد بأن من أسباب النجاح السريع لهذه الأغنيه هو تعبيرها عن الصراعات بين المقربين من أجل الأموال وعن فئه تعيش بيننا أفسدت الأموال أخلاقهم،وعن عدم الوفاء في بعض العلاقات وعدم المؤازره وقت الشدائد..وهو ما يخلص بنا أن يكون إعتماد الإنسان دائما على الله وحده وعدم إنتظار المساعده من البشر.

ويؤكد الفنان سمسم شهاب أنه إعتاد تقديم موضوعات أغانيه بما يشعر به وبما يلمسه قلبه من مشاكل الناس،وهذا مايسهل وصول الكلمه وتصديقها للمستمع مثلما وصلت كلمات "كتر الفلوس" بسرعه ولمست القلوب.