نيكول سابا تتألق في إحدى الحفلات الخاصة.. وتطلق "خد هنا" غدا

تألقت النجمة نيكول سابا خلال الساعات الماضية في إحدى الحفلات الغنائية الخاصة بالقاهرة في بداية موسمها الصيفي الغنائي الذي تسعى فيه لتقديم عدد كبير من الأغنيات والحفلات داخل وخارج مصر.

وحرصت نيكول سابا، على التقاط الصور التذكارية مع جمهور حفل الزفاف وتقديم التهنئة للعروسين وقدمت برنامجا غنائيا من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور.

وتستعد النجمة نيكول سابا للعودة لجمهورها عبر أغنيتها الجديدة "خد هنا" التي تطلقها غدا الإثنين عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني نيكول سابا

أغنية نيكول سابا الجديد "خد هنا" من كلمات أحمد جابر والحان علي الخواجة وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.

وأطلقت نيكول سابا البوستر الترويجي والإعلان التشويقي الأول لأغنية خد هنا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لإطلاق الأغنية الجديدة التي تقدمها بالطابع الصيفي.