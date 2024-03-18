مقارنة هتصدمك بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 5G و Galaxy A34 5G

أطلقت شركة سامسونج لهاتف" Galaxy A35 5G" الجديد والذي سيتوافر في الأسواق خلال أسبوع تقريبًا.

وهو هاتف يعد من الفئة المتوسطة ويمتاز بتصميم أنيق، وبمواصفات قوية، كما يباع بسعر متوسط.

ووفقا لموقع “ .phonearena ”عند مقارنة الهاتف بشقيقه السابق" Galaxy A34 5G" والذي صدر العام الماضي، وستلاحظ أن كلاهما يعد متشابهان بنحو كبير فيما يتعلق بالتصميم، وكلاهما يأتيان مع شاشات" Super AMOLED “ وذلك بمقاس قدره 6.6 بوصات، وبمعدل تحديث يصل إلى حوالي 120 هرتزًا في الثانية.

و يضم هاتف" Galaxy A35 5G “ نفس نظام الكاميرا نفسه المتوفر في طراز Galaxy A54 5G الذي قد صدر العام الماضي، وقد حسنت سامسونج دقة الكاميرا الرئيسية لتصبح حوالي 50 ميجابكسل وذلك بدلًا من 48 ميجابكسل.

على الجانب الاخر يعمل هاتف" Galaxy A35 5G" بمعالج أحدث وأسرع من المعالج الذي يعمل به " “Galaxy A34 5G السابق؛ فهو يعمل بمعالج ”Exynos 1380" من سامسونج ومصنع بتقنية قدرها حوالي 5 نانومتر، أما النسخة السابقة كانت تحمل معالج Exynos 1080.