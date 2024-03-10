بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

أعلنت شركة" Poco " اليوم، الأحد، عن اعتزامها إطلاق لهاتف Poco X6 Neo في الهند في 13 مارس الحالى.

ووفقا لموقع “digitaltrends”، فإنه في المقابل لم تقم شركة Poco بالإعلان عن تفاصيل مواصفات هاتف X6 Neo والذي يشبه Redmi Note 13R Pro، وفقا للعديد من التسريبات حول مواصفاته.

ويبدو أن الهاتف مزود بشاشة FullHD+ OLED بحجم 6.67 بوصة وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وببطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 33 واط، كما يوجد أيضًا بالمنتصف إعداد كاميرا خلفية، ويضم مستشعرا بدقة 108 ميجابكسل.

أما عن ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية لهاتف "Poco X6 Neo"، فمن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 جيجابايت، ما يشير إلى أن هناك عدة تكوينات مختلفة يمكن توقعها.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Poco X6 Neo، دعم معيار IP54، وذلك لمقاومة الماء والغبار، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

على الجانب الآخر، من المحتمل أن يباع هاتف Poco X6 Neo في الهند مقابل حوالي 15000 روبية هندية، أي ما يعادل 5.500 جنيه مصري.