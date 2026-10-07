مجلس الوزراء يعتمد ضوابط وشروط محور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 2/38/2026، بتاريخ 15/9/2026، المُتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين".

وتتضمن الأحكام والضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/ الزوجة ـ إن وُجد ـ داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، وأن تكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المُتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية بدون حد أقصى للسن، وتكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.

كما يتم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمُتقدمين من ذوي الهمم، وغير ذلك، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الايجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل.