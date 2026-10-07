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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة دراسات استشارية لمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية

الحكومة
الحكومة
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة "ارنست ويونج مصر"؛ لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمُخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهرًا، في ظل خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، بفندق بورسعيد (هلنان سابقاً)، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات ـ طرح البحر ـ حي شرق بورسعيد، وذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عاما.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الضرائب المصرية الدراسات الاستشارية

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