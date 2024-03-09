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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات فريدة.. تسريبات تكشف تصميم هاتف موتورلا الجديد

تسريبات حول مواصفات
تسريبات حول مواصفات هاتف موتورلا الجديد

أعلنت شركة موتورولا للهواتف المحمولة عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد “Motorola Edge ”50 Pro رسمياً في 3 أبريل المقبل في الصين.

إمكانيات خيالية

يبدو أن شركة Motorola  ليست على استعداد لترك لغة تصميمها المعروفة عنها مثل الجيلين الماضيين من الهواتف المتطورة في عائلة “Edge "، ومن المتوقع أن يكون الهاتف مزود بشاشة منحنية بشكل كبير.

Motorola Edge Plus 2024


وفقا لموقع "digitaltrends" يبدو أن عام 2024 سيكون عامًا من المزيد من تجارب التصميم لـ Motorola، يأتي الهاتف  بإطار جانبي معدني من البلاتين وكاميرا بسيطة في الخلف، والتي تمتزج بدقة مع اللوحة الخلفية ومن المتوقع أن يأتي هاتف Motorola Edge Plus “ 2024 ” باللون الأرجواني   Android
 

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تأتي شاشة الهاتف OLED بمقاس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث 165 هرتز ، وهي واحدة من أعلى العروض التي ستجدها على أي هاتف ذكي أو ألعاب أو غير ذلك. 

بالإضافة لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل.

Motorola Edge Plus 2024

أسرع هاتف شحن

جاء هاتف Motorola Edge Plus ( 2024 ) ببطارية 4500mAh المجهزة والتي  تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 125 واط، مما يجعله أسرع هاتف شحن في فئته، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. 

Motorola Edge Plus 2024
شركة موتورولا هاتف Motorola Edge Plus أسرع هاتف شحن الشحن اللاسلكي Motorola

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