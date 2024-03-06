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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف مواصفات أحدث وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة

اعرف مواصفات أحدث
اعرف مواصفات أحدث وأفضل هاتف سامسونج

كشفت شركة اتصالات بلجيكية عن المواصفات الكاملة للهاتف الذكي الجديد Samsung Galaxy A55 الذي من المُقرّر الكشف عنه رسميًا في الحادي عشر من مارس، وذلك عن طريق الخطأ.

يؤكد هذا التسريب، الذي يتضمن تفاصيل المواصفات والصور الرسمية، الشائعات السابقة ويعطينا صورة واضحة عما يمكن توقعه من الهاتف الجديد.. لنلقي نظرة!

 

التسريب يؤكد معظم الشائعات السابقة حول هاتف Galaxy A55

 

ويعمل هاتف سامسونج A55 بواسطة معالج Exynos 1480، وهو معالج قادر على الاستخدام اليومي والوظائف المتعددة الوسائط.. بينما يؤكد التسريب وجود 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، إلا أن التقارير السابقة أشارت إلى إمكانية وجود إصدارات تصل إلى 12 جيجابايت من أجل تعدد المهام بسلاسة أكبر. تبدأ سعة التخزين من 128 جيجابايت، ولكن تتيح لك الفتحة المخصصة لبطاقة microSD توسيعها حتى 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة كبيرة للبيانات.

تتطور الشاشة خطوة للأمام مقارنة بهاتف A54، حيث تقدم لوحة OLED أكبر مقاس 6.6 بوصة للحصول على صور نابضة بالحياة وزوايا مشاهدة واسعة. تحتوي الفتحة المركزية على الكاميرا الأمامية، مما يحافظ على مظهر أنيق.

يظل إعداد الكاميرا دون تغيير عن هاتف A54، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، لتلبية احتياجات التصوير المختلفة. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية وإجراء مكالمات الفيديو.

يحافظ هاتف سامسونج A55 على بطارية موثوقة بسعة 5000 مللي أمبير من هواتف A-series السابقة، مما يضمن عمر بطارية طويل. ويشهد البرنامج قفزة إلى الأمام، حيث يتخلى عن نظام التشغيل Android 13 لصالح نظام التشغيل Android 14 الأحدث، مما يوفر إمكانية الوصول إلى ميزات جديدة ودعم برنامجي أطول من سامسونج.

على الرغم من أن التسريب يكشف عن معظم التفاصيل، إلا أن السعر لا يزال غير معلوم. نتوقع أن تكشف سامسونج عن السعر الرسمي خلال حدث الحادي عشر من مارس، مما يسمح للمشترين المحتملين باتخاذ قرارات مدروسة. ومع ذلك، يوفر هذا التسريب معلومات قيمة لأولئك المهتمين بقدرات A55 وما إذا كانت تتوافق مع احتياجاتهم وميزانيتهم.

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