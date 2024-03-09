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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

NVIDIA تعزّز تجربة الألعاب السحابية عبر هذه التقنية

NVIDIA تعزز تجربة
NVIDIA تعزز تجربة الألعاب السحابية عبر هذه التقنية

قامت شركة إنفيديا بنقلة جديدة في الألعاب السحابية بعدما أضافت تقنية جديدة وهي تقنية “ Cloud G-Sync " والتي تعد من التقنيات المعدلة والتي تهدف في الوقت نفسه إلى القيام بتعزيز تجربة القيام ببث بعض الألعاب لمستخدمي خدمتها للألعاب السحابية GeForce Now.

والتي تقوم بتدعيم التقنية الحواسيب العاملة وذلك بنظام ويندوز ومزودة  في الوقت نفسه أيضا بوحدات معالجة الرسومات .

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وفقا لموقع “digitaltrends” التقني، تأتي ميزة تقنية “ Cloud G-Sync “  إلى جانب قيامها بدعم حواسيب آبل والتي تعمل بمعالجات “”Apple Silicon وإنتل وحتى وحدات معالجة الرسومات ”Radeon Pro" وتعمل في الوقت نفسه بتقنية Cloud G-Sync والتي تعد قائمة على السحابة.

تهدف  تقنية معدل التحديث المتكيف Cloud G-Sync أيضا إلى القيام بتعزيز تجربة بث الألعاب وذلك لمستخدمي خدمتها للألعاب السحابية GeForce Now وذلك  إلى جانب دعم حواسيب آبل العاملة بمعالجات "Apple Silicon وبعض معالجات إنتل ووحدات معالجة الرسومات Radeon Pro في الوقت نفسه أيضا 

NVIDIA تعزز تجربة الألعاب السحابية عبر هذه التقنية

متطلبات صارمة 

على الجانب الاخر تقوم شركة إنفيديا الآن ببعض التصاريح اليومية وذلك لخدمة الألعاب السحابية GeForce Now"، مما يسمح للاعبين بالقيام باختبار الاشتراك وذلك مقابل مبلغ بسيط أو القيام باستخدام الخدمة بشكل مؤقت

تعد أيضاً متطلبات النظام صارمة للغاية فيجب وجود تطبيق GeForce Now، وذلك مع الاشتراك في الوقت نفسه في مستوى" RTX 4080 Ultimate "، للاستفادة من Cloud G-Sync وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى نظام مزود بوحدة معالجة رسومات إما من سلسلة GTX 16 أو من سلسلة RTX 20. 

ومن جانبها  توفر إنفيديا عدة مستويات وذلك لتصاريحها اليومية، وهما تصريح  Priority Day وذلك بسعر قدره حوالي 4 دولارات و تصريح Ultimate Day وبسعر قدره حوالي 8 دولارات.

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