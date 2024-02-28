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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره رخيص هيقلب الموازين.. موبايل ألعاب مميز من تكنو ببطارية جبارة

Tecno Pova 6 Pro
Tecno Pova 6 Pro

من بين أبرز الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro الذي صممته شركة تكنو Tecno ليكون جهاز مخصص للألعاب بتصميم أنيق وذا مواصفات رائعة، وسعر منافس.

مواصفات هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 6 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

 

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وفي المقدمة، يحتوي هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة وبدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1400 شمعة في المتر.

Tecno Pova 6 Pro

ويحزم هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 70 وات، ودعم الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

Tecno Pova 6 Pro

ويتميز هاتف Pova 6 Pro بتصميم شبه شفاف تطلق عليه شركة تكنو اسم Dynamic-Tech Design، يوجد نسيج دقيق للطباعة الحجرية أسفل الظهر الشفاف للهاتف وسلسلة من مصابيح LED تسمى تأثير الضوء الديناميكي.

Tecno Pova 6 Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف Tecno Pova 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تحتوي على فلاش LED مزدوج اللون.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro، مقابل سعر يبدأ من 229 دولار (أي ما يعادل 7076 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.
 

Tecno Pova 6 Pro
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