موبايل فخم بكاميرا جبارة.. تكنو تكشف عن هاتفها الأفضل بمواصفات فائقة

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحد أفضل هواتفها الذكية، والذي من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من 2024، مع العديد من الميزات المتطورة بما في ذلك نظام التصوير الجديد من الشركة Tecno PolarAce.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعتمد نظام التصوير الجديد من تكنو، الذي يتميز به هاتف Camon 30 Premier 5G، على شريحة متطورة من "سوني" يطلق عليها اسم CXD5622GG، وهي ليست جهاز استشعار بل معالج إشارة الصورة، يتميز باستخدامه طاقة منخفضة بكثير مقارنة بمعالجات إشارة الصورة الأخرى، المخصصة لمعالجة فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارا في الثانية.

ويتمتع معالج سوني المطور الذي حصل على تقييم قدره 4.6 تيرافلوب عند الفاصلة العائمة من فئة 16 بت، وهو أكثر مما يمكن لمعالج الهاتف Dimensity 8200 Ultra توفيره بمفرده، بكفاءة عالية في استخدام الطاقة للتشغيل.

ويتم استخدام هذه القوة الحسابية في العديد من المهام التي تتيح تقليل ضوضاء الذكاء الاصطناعي لكامل المشهد لمقاطع فيديو HDR ومقاطع فيديو Ultra Night Vision بدقة 4K، ويستفيد المعالج من حل تكنو القائم على الذكاء الاصطناعي المخصص لتقديم درجات ألوان دقيقة للبشرة Universal Tone.

ويسمح وضع التصوير AIGC Portrait لمستخدمي الهاتف بتعديل اللقطات من خلال إضافة ملابس رسمية أو ملابس التخرج أو حتى فساتين الزفاف على صور المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك تعمل ميزة AI One Click Eraser على إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة.

Tecno Camon 30 Premier 5G

مواصفات تكنو Camon 30 Premier 5G

وتشمل مواصفات هاتف تكنو Camon 30 Premier 5G على مستشعر للصور من سوني أيضا، وهو Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، والذي يأتي متصلا بعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، والذي يتعامل مع التكبير حتي 60 مرة،والصور الشخصية وحتى لقطات الماكرو، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أيضا.

وتأتي إعدادات الكاميرا في جزيرة دائرية الشكل على ظهر الجهاز، إلى جانب فلاش LED رباعي، ويتميز تكنو Camon 30 Premier 5G، بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة ضبط تلقائي للصورة.

Tecno Camon 30 Premier 5G

وتتميز الجهة الخلفية من الهاتفبوجود ضوء Action Dot الذي يضيء أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، والذي يعمل أيضا كمؤشر للشحن ومؤشر لتنشيط المساعد الصوتي ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

وفي المقدمة، يحتوي هاتف تكنو Camon 30 Premier 5G، على شاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.77 بوصة وبدقة 1264 × 2780 بكسل وذروة سطوع تبلغ1400 شمعة في المتر، ويتميز هيكل الهاتف بإطار معدني متوسط.

Tecno Camon 30 Premier 5G

ويتم تشغيل هاتف تكنو Camon 30 Premier 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200 Ultra، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف تكنو Camon 30 Premier 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 70 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

وتشمل المواصفات المتبقية لهاتف تكنو Camon 30 Premier 5G، على مكبرات صوت ستريو من Dolby Atmos، ويتضمن الاتصال الإضافي شبكة Wi-Fi وتقنيةBluetooth كما أنه يحتوي على مكبر IR وجهاز استقبال راديو FM، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل السعر أو التوافر حتي الآن.