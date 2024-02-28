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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرات ممتازة وشاحن سريع.. تكنو تطلق أحدث إصدارات تشكيلة Camon

Camon 30 Pro 5G
Camon 30 Pro 5G

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، من خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC ببرشلونة، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Camon متوسطة الفئة، وتتميز الهواتف الجديدة بإمكانات ممتازة من حيث الكاميرا والبطارية والشحن السريع.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن سلسلة تكنو الجديدة Camon 30، تضم أربع طرز هي: Camon 30 Pro 5G و Camon 30 5G وCamon 30 وCamon 30 Premier، سنوضح مواصفات كل منهم خلال السطور التالية.

 

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مواصفات هاتف تكنو Camon 30 Pro 5G

يتم تشغيل هاتف تكنو Camon 30 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200 Ultra، ويمتاز بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.56 بوصة تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير بيات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتميز هاتف تكنو Camon 30 Pro 5G، بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على شاشة مميزة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، من نوع OLED، بدقة 1080 × 2436 بكسل.

ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 70 وات، ويمتاز مكبرات صوت استريو مع تقنية Dolby Atmos، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء IR.

Camon 30 Pro 5G

مواصفات هاتف تكنو Tecno Camon 30 5G

زودت تكنو طراز Camon 30 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 7020، والذي يوفر دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويتميز هذا الإصدار بشاشة من نوع AMOLED، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويتمتع هذا الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بعدسة ضبط تلقائي للصورة ويحتوي على فلاش مزدوج بدرجة حرارة اللون، أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، يتميز هاتف Camon 30 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر مساعد بدقة 0.08 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 70 وات، ويمتاز بمكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos. و ميزة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء بمستشعر IR.

Tecno Camon 30 5G

مواصفات هاتف تكنو Tecno Camon 30

يعمل هاتف Camon 30، بواسطة معالج ميدياتك Helio G99، يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، ويمتاز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويدعم الهاتف على تقنية NFC للمدفوعات الألكترونية.

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 70 وات، ومكبرات صوت استريو تدعم Atmos، ويحتوي Camon 30، على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر مساعد بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وستطرح تكنو جميع الطرازات الثلاثة في نسختان: أحدهما بظهر زجاجي والآخر بخلفية جلدية، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل السعر أو التوافر حتي الآن.

Tecno Camon 30
تكنو Camon 30 Camon 30 Pro 5G Camon 30 5G تكنو Camon 30 Pro 5G Tecno Camon 30

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