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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعره نزل 5.700 جنيه.. انخفاض سعر أفخم موبايلات سامسونج Galaxy

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra

عقب الإطلاق الناجح لهاتف سامسونج الجديد Galaxy S24 Ultra، عالميا خلال العام الماضي، شهد الإصدار السابق والمعروف باسم Galaxy S23 Ultra، بعض التخفيضات الكبيرة في الأسعار بعدة دول.

ووفقا لموقع "gizmochina"، يباع حاليا هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، والمزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام + وتخزين 256 جيجابايت، في الهند مقابل 1080 دولار (أي ما يعادل 51.250 جنيه مصري)، بدلا من 1200 دولار (أي ما يعادل 56.950 جنيه مصري)، بتخفيض يصل لـ 5.700 جنيه.

 

 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra


يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

زودت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويستمد هاتف Galaxy S23 Ultra، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

Galaxy S23 Ultra
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