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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتوفر 9900 جنيها.. خصم لا يصدق على أفخم موبايلات سامسونج

Galaxy A25
Galaxy A25

يعد هاتف سامسونج Galaxy A25، من الهواتف الذكية المميزة في فئة الأجهزة المتوسطة منخفضة التكلفة، حيث يقدم مجموعة من الميزات الجذابة بأسعار تنافسية، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، حصل جوال Galaxy A25 على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال لسطور التالية.

ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A25، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، وهو يأتي ضمن عروض العيد حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 48% مما يوفر ما يصل إلى 9900 جنيها مصريا من سعر الهاتف بالمنصة.

 

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ويتوفر موبايل سامسونج Galaxy A25، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، مقابل سعر 10.899 جنيها مصريا، بدلا من 20.799 جنيها مصريا.

خصم لا يصدق على أفخم موبايلات سامسونج

مواصفات سامسونج Galaxy A25

بالنسبة لمواصفاته، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A25، بشاشة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A25، بواسطة معالج من نوع Exynos 1280، والمطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A25، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Galaxy A25، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وتشمل مميزاته الأخرى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الطاقة، ومنفذ شحن من نوع USB -C.

Galaxy A25
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