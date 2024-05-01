سامسونج تحصد أرباحا خيالية بفضل هذا الهاتف.. اعرف سعره

نشرت شركة سامسونج Samsung، نتائجها المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2024، حيث أعلن العملاق الكوري عن أنها حققت أرباح مجمعة لهذه الفترة قدرها 6.61 تريليون وون كوري (4.85 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة الأرباح إلى المستوي الذي احتلته الشركة خلال عام 2022، هو بفضل المبيعات القوية لهواتفها الرائدة Galaxy S24 عالميا، كما عزت سامسونج الفضل في الطلب المتزايد على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ومنتجات الذاكرة المتقدمة الأخرى، وارتفاع أسعارها مما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 13%.

ارتفاع أرباح سامسونج بمقدار 10 أضعاف في 3 أشهر فقط

وتشير التوقعات للربع الثاني إلى أن مبيعات الهواتف الذكية ستنخفض قليلا، يجب أن تظل أعمال الذاكرة قوية بفضل متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وتخطط شركة سامسونج لبدء تصنيع منتج يعتمد على ذاكرة DDR5 بحجم 1 مليار نانومتر وسعة 32 جيجابايت في الربع القادم، ومع تحول اتجاهها نحو تصنيع هذه الأنواع من أشباه الموصلات، تتوقع سامسونج أن تزيد أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني.

نتائج سامسونج المالية التفصيلية للربع الأول من عام 2024

وبشكل عام، يبدو أن سلسلة Galaxy S24 تحظى بتفضيل كبير على سابقتها، وتحديدا في الولايات المتحدة، ووفقا لبيانات شركة Counterpoint، زادت مبيعات التشكيلة الرائدة بنسبة 8% مقارنة بـ Galaxy S23 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من ظهوره لأول مرة.

وأشارت التقارير، إلى الزيادة الملحوظة في أرباح سامسونج تأتي بشكل أكبر في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 14%، وفي جميع أنحاء العالم في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، حيث قفزت مبيعات Galaxy S24 بنسبة 28 %، وتشمل المجالات الأخرى التي ستركز عليها الشركة في الأشهر المقبلة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والشاشات المرنة، مع ارتفاع المنافسة في سوق أجهزة التلفاز.

ومن بين أبرز هواتف تشكيلة Galaxy S24 لعام 2024، الهاتف الرائد جالكسي إس 24 إلترا، والذي يتميز بدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من سامسونج Galaxy AI، إلى جانب إطار مصنوع من التيتانيوم وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Armor، لكلا من الشاشة واللوحة الخلفية، الغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

زودت سامسونج هاتف جالكسي إس 24 إلترا، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.80 بوصة، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة، بدقة 1440 × 3088 بكسل.

ويتم تشغيل هاتف جالكسي إس 24 إلترا، بواسطة معالج كوالكوم ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3، المصنع بدقة 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

هاتف جالكسي إس 24 إلترا

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل رئيسية (واسعة)، مصحوبة بعدسة (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، مع (كاميرا مقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي هاتف جالكسي إس 24 إلترا، على كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحزم هاتف جالكسي إس 24 إلترا،، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14، ويتوفر الهاتف للبيع في مصر مقابل سعر 66.660 جنيها مصريا.