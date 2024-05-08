سعره نزل 2600 جنيه.. خصم رهيب على موبايل سامسونج Galaxy A54

تتمتع تشكيلة سامسونج Galaxy A، بمواصفات مميزة تجعلها الأكثر مبيعا ضمن هواتف الفئة المتوسطة بالأسواق، يعد هاتف Galaxy A54، من بين أفضل الهواتف الذكية المميزة في هذه الفئة.

يقدم مجموعة من الميزات الجذابة بأسعار تنافسية، ومع عروض الصيف، حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال لسطور التالية.

خصم 16% على موبايل سامسونج Galaxy A54

لحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A54، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 16% مما يوفر ما يصل إلى 2600 جنيها مصريا من سعر الهاتف بالمنصة.



ويتوفر موبايل سامسونج Galaxy A54، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، مقابل سعر 13.599 جنيها مصريا، بدلا من 16.199 جنيها مصريا.

خصم 16% على موبايل سامسونج Galaxy A54



مواصفات سامسونج Galaxy A54

بالنسبة لمواصفاته، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A54، بشاشة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.4 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

مواصفات سامسونج Galaxy A54

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج من نوع Exynos 1380، والمطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

مواصفات سامسونج Galaxy A54

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Galaxy A54، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وتشمل مميزاته الأخرى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع بصري مدمج أسفل الشائة، ومنفذ شحن من نوع USB -C.