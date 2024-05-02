حصريا.. قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15| شوف تليفونك بينهم

تختبر شركة جوجل Google، حاليا الإصدار التالي من نظام التشغيل الخاص بها أندرويد 15، وقد تم طرح عددا من الإصدارات الخاصة بمعاينة المطورين، والآن، يمر نظام التشغيل الجديد بمرحلة الاختبار التجريبي، والتي ستستمر حتى يوليو.

وعلى الرغم من أن إطلاق نظام أندرويد 15 المستقر، مازال على بعد أشهر من الآن، فإن مالكي هواتف سامسونج Galaxy لديهم فضول لمعرفة تاريخ إصدار أندرويد القادم، والميزات الجديدة التي سيجلبها، والأجهزة المؤهلة لترقية One UI 7.

قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy Xcover 7

تعد هذه ليست القائمة الرسمية، ولكنها لن تختلف كثيرا عن ذلك وفقا لسياسة تحديث برامج الخاصة بشركة سامسونج، والتحديثات السابقة لإعداد هذه القائمة، حيث توفر عملاقة التقنية الكورية توفر تحديثين لنظام أندرويد على الأقل لجميع أجهزة Galaxy، ومن ثم، فإن جميع الأجهزة التي تم إطلاقها باستخدام Android 13 أو Android 14 ستحصل على تحديث واجهة المستخدم One UI 7 المستندة إلى أندرويد 15.

فيما تقدم العلامة التجارية 4 سنوات من ترقيات نظام التشغيل للهواتف الرائدة والمتوسطة المدى، ونظرا لأن جميع أجهزة Galaxy بموجب هذا الوعد تم إطلاقها بنظام Android 11 أو إصدار أحدث، فسيتم ترقيتها إلى أندرويد 15 القادم.

الجدول الزمني لإصدار أندرويد 15



يمر كل نظام تشغيل أندرويد جديد بمراحل تطوير واختبار متعددة قبل وصول الإصدار المستقر للجمهور، تمت مرحلة معاينة المطور لنظام أندرويد 15، وهو الآن في مرحلته التجريبية التجريبية، والتي ستستمر حتى يوليو 2024.