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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حصريا.. قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15| شوف تليفونك بينهم

أندرويد 15
أندرويد 15

تختبر شركة جوجل Google، حاليا الإصدار التالي من نظام التشغيل الخاص بها أندرويد 15، وقد تم طرح عددا من الإصدارات الخاصة بمعاينة المطورين، والآن، يمر نظام التشغيل الجديد بمرحلة الاختبار التجريبي، والتي ستستمر حتى يوليو.

وعلى الرغم من أن إطلاق نظام أندرويد 15 المستقر، مازال على بعد أشهر من الآن، فإن مالكي هواتف سامسونج Galaxy لديهم فضول لمعرفة تاريخ إصدار أندرويد القادم، والميزات الجديدة التي سيجلبها، والأجهزة المؤهلة لترقية One UI 7.

 

 

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قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab A9
Galaxy Tab Active 5
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE)
Galaxy A15 (5G)
Galaxy A14 (LTE)
Galaxy A14 (5G)
Galaxy A05s

Galaxy M55
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
Galaxy Xcover 7

تعد هذه ليست القائمة الرسمية، ولكنها لن تختلف كثيرا عن ذلك وفقا لسياسة تحديث برامج الخاصة بشركة سامسونج، والتحديثات السابقة لإعداد هذه القائمة، حيث توفر عملاقة التقنية الكورية توفر تحديثين لنظام أندرويد على الأقل لجميع أجهزة Galaxy، ومن ثم، فإن جميع الأجهزة التي تم إطلاقها باستخدام Android 13 أو Android 14 ستحصل على تحديث واجهة المستخدم One UI 7 المستندة إلى أندرويد 15.

فيما تقدم العلامة التجارية 4 سنوات من ترقيات نظام التشغيل للهواتف الرائدة والمتوسطة المدى، ونظرا لأن جميع أجهزة Galaxy بموجب هذا الوعد تم إطلاقها بنظام Android 11 أو إصدار أحدث، فسيتم ترقيتها إلى أندرويد 15 القادم.

الجدول الزمني لإصدار أندرويد 15


يمر كل نظام تشغيل أندرويد جديد بمراحل تطوير واختبار متعددة قبل وصول الإصدار المستقر للجمهور، تمت مرحلة معاينة المطور لنظام أندرويد 15، وهو الآن في مرحلته التجريبية التجريبية، والتي ستستمر حتى يوليو 2024.

أندرويد 15 Android 15 سامسونج One UI 7 هواتف سامسونج

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