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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. احذفوا هذه الرسائل فورا

جيميل
جيميل

أصدر خبراء الخصوصية في EarthWeb، تحذيرا جديدا لمستخدمي هواتف أندرويد، بشأن رسائل بريد إلكتروني خطيرة، تنتشر بشكل يومي على خدمات البريد الإلكتروني Gmail وYahoo وOutlook، والتي يستخدمها المحتالين عبر الإنترنت لاستهدافك بهجمات ضارة مختلفة.

وحسب  موقع صحيفة “express”، يقول خبراء الأمن في EarthWeb، إنه من الضروري أن تظل متيقظا عند تسجيل الدخول إلى صندوق البريد الإلكتروني الوارد الخاص بك، حيث  تظل رسائلها واحدة من أكثر الطرق شيوعا لاستهداف مستخدمي أندرويد سواء ببرامج ضارة أو بعمليات احتيالية خبيثة.

 

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هناك بعض العلامات الواضحة التي تشير إلى وجود تهديدات سيبرانية داخل الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك على Gmail، لذلك أوضح خبراء EarthWeb، بعض النصائح المفيدة حول الرسائل التي يجب على مستخدمي أندرويد الحذر منها بل وحذفها بسرعة من حساباتهم.

احذر من هذه العبارات في رسائل Gmail

إذا كنت تريد البقاء آمنا والحفاظ على هاتفك محميا من البرامج الضارة، فإليك 5 أشياء يجب عليك البحث عنها عند البحث في البريد الوارد الخاص بك قبل حذفه:

1. يجب دائما أن تتحقق من الرسالة التي يأتي نصها كالتالي: “مطلوب اتخاذ إجراء عاجل”، الرسائل التي قد تحمل بعض التحذيرات أو إنذارات من المخاطر تأتي من المحتالين عبر الإنترنت الذين غالبا ما يستخدمون هذا التكتيك لإثارة قلق الأشخاص وفتح الرسائل دون تفكير.

قال خبراء الأمن السيبراني: إن هذه العبارة تشير غالبا إلى محاولة خلق شعور بالإلحاح والضغط على المتلقي لاتخاذ إجراء فوري دون التفكير مليا في العواقب، على سبيل المثال، الرسائل التي تقول “لقد تم اختراق حسابك”، أو “مطلوب اتخاذ إجراء عاجل لتأمين حسابك” أو “انقر هنا للتحقق من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك”.

2. هناك رسائل تدعي حدوث “تعليق الحساب”، غالبا ما يستخدم مجرمو الإنترنت هذا التكتيك لإجبار المستلمين على تقديم معلومات حساسة أو بيانات اعتماد تحت ستار حل مشكلة مزعومة، من بينها الرسائل التي تحمل عبارة مثل: “سيتم تعليق حسابك خلال 24 ساعة بسبب نشاط مشبوه، لتجنب تعليق الحساب”، أو “يرجى تأكيد تفاصيل حسابك عن طريق الرد على هذه الرسالة الإلكترونية”.

3. إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنك فائز بالجائزة، فاحذر، غالبا ما تكون هذه الرسائل التي تقول: “تهانينا! لقد فزت”، طريقة مؤكدة لتثبيت البرامج الضارة على الجهاز الخاص بك، فهي بمثابة طعم لإغراء المستلمين بالكشف عن معلومات شخصية أو النقر على الروابط الضارة.

على سبيل المثال الرسائل التي تحمل العبارة التالية: “تهانينا! لقد فزت بحزمة إجازة فاخرة، انقر هنا للمطالبة بجائزتك من خلال تقديم بياناتك الشخصية”.

4. هناك تكتيك آخر يستخدمه لصوص الإنترنت عادة وهو “انقر هنا للحصول على عرض خاص”، يجب التعامل بحذر مع العبارات التي تشجع المستلمين على النقر على الروابط الخاصة بالصفقات أو العروض الحصرية، حيث يستخدمها مجرمو الإنترنت هذا التكتيك كثيرا، لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو تثبيت برامج ضارة على أجهزتهم.

ومن بين العبارات التي الت تحملها هذه الرسائل الاحتيالية: “لا تفوت عرضنا المحدود! انقر هنا للحصول على خصم 50% على جميع المشتريات”.

5. احذر إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تدعي أنه “تم اكتشاف نشاط تسجيل دخول غير عادي”، حيث أن الرسائل التي تزعم الوصول المشبوه أو غير المصرح به إلى حساباتك تهدف إلى إثارة الذعر والحث على اتخاذ إجراءات فورية"، ومن بين أمثلة العبارات على ذلك الرسالة التي تقول: “لقد اكتشفنا نشاط تسجيل دخول غير معتاد في حسابك، انقر هنا للتحقق من هويتك وتأمين حسابك”.

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