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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رسميا.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 لهذه الهواتف

Android 15 Beta 1
Android 15 Beta 1

بدأت شركة جوجل Google الأمريكية، في طرح الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي Android 15 لبعض الهواتف الذكية، والذي يأتي بعد إطلاق إصدارين للمعاينة من المطورين في شهري فبراير ومارس 2024، مما أتاح للمطورين فرصة لاختبار تطبيقاتهم على الإصدار القادم من نظام أندرويد الشهير.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، كشفت جوجل عن الميزات الرئيسية التي من المحتمل أن يقدمها نظام التشغيل أندرويد 15 عبر مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O، لذا يركز الإصدار التجريبي الأول Beta 1 على وضع الأساس للتحسينات في العديد من المجالات الرئيسية.

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مميزات أندرويد 15 بيتا 1

يتعلق أحد التغييرات الأساسية في Android 15 Beta 1 بتحسين التطبيق للشاشات الأكبر حجما، سيتم عرض التطبيقات المصممة لنظام التشغيل الجديد تلقائيا بتنسيق من الحافة إلى الحافة بشكل افتراضي، مما يلغي حاجة المطورين إلى تنفيذ تعليمات برمجية إضافية لزيادة استخدام الشاشة إلى الحد الأقصى.

Android 15 Beta 1

ويمنح التحديث أيضا الأولوية لإمكانية الوصول من خلال تقديم الدعم لشاشات برايل داخل قارئ الشاشة TalkBack، وسيسمح للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية بتوصيل شاشات برايل عبر USB أو Bluetooth.

ويقدم تحديث Android 15 Beta 1 ميزة على مستوى نظام التشغيل لأرشفة التطبيقات وإلغاء الأرشفة والتي من شأنها أن تساعد في إدارة مساحة التخزين، وكما يمكن للمستخدمين الآن أرشفة التطبيقات غير المستخدمة بشكل متكرر، مما يوفر مساحة مع الحفاظ على بيانات التطبيق لإعادة التنشيط بسلاسة لاحقا.

أنا بالنسبة للأمان، فقد حصل على ترقية، من خلال تقديم واجهة برمجة التطبيقات API للتشفير الشامل لمفاتيح الاتصال، ويتيح ذلك للمستخدمين إدارة معلومات الاتصال الخاصة بالآخرين والتحقق منها بشكل آمن.

ووفقا لـ جوجل، فإن "أندرويد 15 بيتا 1" متاح للتنزيل على أجهزة "بيكسل" المسجلة في برنامج Android Beta، وتشمل قائمة الأجهزة المتوافقة مع نظام أندرويد القادم Android 15 الطرازات الآتية:

Google Pixel 6
Google Pixel 6 Pro
Google Pixel 6a
Google Pixel 7
Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7a
Google Pixel Fold
Google Pixel Tablet
Google Pixel 8
Google Pixel 8 Pro

Android 15 Beta 1
جوجل Android 15 أندرويد 15 أندرويد 15 بيتا 1 Android 15 Beta

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