تغنيك عن الفوتوشوب.. هدية مجانية من جوجل لأصحاب هواتف أندرويد

أهدت شركة جوجل Google الأمريكية، الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد، أحدث أدواتها لتحرير الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي مجانا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، بدأت شركة جوجل في تقديم أداة محرر الصور السحري "Magic Editor"، لحاملي اشتراك Google One حتى لو لم يكن لديهم هاتف Pixel.

جوجل تقدم محرر الصور Magic لأصحاب هواتف أندرويد مجانا

أتاحت جوجل برنامج Magic Editor لمشتركي خدمة Google One على أجهزة أندرويد، مما جعلها تتجاوز كونها ميزة حصرية لهواتف Pixel التابعة لها.

وقد تهدف هذه الخطوة من جانب جوجل إلى تشجيع الأشخاص على الاشتراك في خدمة Google One المدفوعة، من خلال اشتراك Google One، لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى Google Drive ذو السعة العالية فحسب، بل يستمتعون أيضا بمزايا إضافية.

ووفقا لبعض النتائج التي توصل إليها فريق Android Authority، فقد تتيح جوجل محرر الصور بالذكاء الاصطناعي Magic Editor مجانا على جميع أجهزة أندرويد حول العالم.

وكان برنامج Magic Editor متاحا في البداية على هواتف جوجل Pixel فقط، منذ الإعلان عنه في المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 23 في شهر مايو الماضي.

وتعمل الأداة السحرية القائمة على الذكاء الاصطناعي من جوجل، على تعديل الصور دون الاعتماد على برامج تحرير الصور أو خبرة سابقة من المستخدم، حيث تتيح لمستخدمي أندرويد إزالة أو تحريك الأشخاص من الصور، أو محو الخلفية وتغييرها في بضع خطوات متتابعة دون الحاجة لبرامج الفوتوشوب.