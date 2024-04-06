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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

وداعا للرسائل الطويلة.. جوجل تضيف تحديث جبار لـ Gmail على أندرويد

Gmail 
Gmail 

حصل تطبيق جيميل Gmail، على ترقية كبيرة ستجعله أقرب إلى ما يعادله على سطح المكتب، حيث يقدم التحديث الأخير من جوجل Google، لتطبيق البريد الإلكتروني على أندرويد ميزة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، كشفت عمليات البحث في أحدث إصدار لـ تطبيق Gmail على أندرويد، عن وجود خيار جديد يسمي تلخيص هذا البريد الإلكتروني "Summarize this email"، والذي بمجرد النقر عليه يمنح المستخدمين ملخصا سريعا للرسائل الطويلة.

 

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زر مخفي في الإصدار القادم من Gmail على أندرويد

وتأتي ملخصات البريد الإلكتروني المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، على غرار الميزة الموجودة في إصدار الويب من Gmail، والتي تتيح لبعض المستخدمين تجربة تكامل Google Workspace، الذي يضيف وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Gemini إلى موقع البريد الإلكتروني.

ووفقا لـ جوجل، يمكن لـ Gemini إنشاء ملخص لسلاسل البريد الإلكتروني والمحتوى الوارد إليك، حتى لا تضطر إلى البحث في جميع الرسائل وهي ميزة مفيدة في حالة كنت تستقبل العديد من الرسائل كل يوم.

وقد تم رصد أداة تلخيص البريد الإلكتروني المخفية في الإصدار القادم من تطبيق Gmail على أندرويد، وهو مصمم على شكل زر يقع مباشرة أسفل موضوع البريد الإلكتروني.

ويؤدي النقر على "تلخيص هذا البريد الإلكتروني"، إلى قيام الأداة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، بإنشاء ملخص أسفل الرسائل على تطبيق Gmail للجوال، كما هو الحال في إصدار الويب.

ميزة Gmail الجديدة Summarize this email
Gmail جوجل Google Gemini البريد الالكترونى

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