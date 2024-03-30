ميزة مهمة يجلبها نظام أندرويد 15 القادم من جوجل.. تعرف عليها

تعتزم شركة جوجل، تزويد نظامها التشغيلي القادم أندرويد 15، بميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على منع شركات الاتصالات من الوصول إلى مواقعهم الجغرافية.

ووفقا للتقارير الأخيرة، سيحصل نظام أندرويد 15 على خيار جديد، يسمح لمستخدميه برفض طلبات الكشف عن الموقع الجغرافي التي ترسلها أبراج الاتصالات الخلوية في حالات الاستخدام غير الطارئة.

أندرويد 15 سيمنع شبكات الجوال من معرفة موقعك

يعني هذا أنه في حالة الطوارئ، ستظل شركات الاتصالات قادرة على تحديد موقع اتصالك، وفي الوقت الحالي، يسمح نظام أندرويد للمستخدمين بمنع شبكات الاتصالات الخلوية من الوصول لمواقعهم الجغرافية.

ولأن مودم الاتصال بالشبكات الخلوية في هواتف أندرويد يعمل ببرنامج ثابت لا يستطيع نظام التشغيل الوصول إليه إلا بطرق محددة، حيث يرسل البيانات الخاصة بالموقع الجغرافي إلى مشغل الشبكة مباشرة، وذلك يمنح أبراج الاتصالات القدرة على تتبع المواقع الجغرافية بشكل مستمر من أجل تحسين جودة الاتصال.

ويمنحك نظام أندرويد على سبيل المثال، إمكانية تعطيل موقعك يدويا على أساس كل تطبيق على حدة أو عبر هاتفك بالكامل، وعندما يقوم هاتفك بتقييد وصول أحد التطبيقات إلى بياناتك، فهذا حل قائم على البرامج يمكن لمشغل شبكة الجوال استخدامه للنقر على إشارة الراديو الفعلية على هاتفك للحصول على موقعك.

وستؤدي التغييرات الجديدة في نظام أندرويد 15 القادم إلى منح المستخدمين تحكما أفضل في مشاركة مواقعهم مع أبراج الاتصال في غير حالات الطوارئ على الأقل، إلى جانب توفير المزيد من طاقة البطارية حيث تستهلك شبكات الجوال المزيد من الطاقة لتحديث الموقع في الخلفية باستمرار.