جوجل تتحدي آبل.. أندرويد 15 يجلب ميزة ثورية تذهل الجميع

تختبر شركة جوجل حاليا، ميزات نظام التشغيل القادم أندرويد 15، والتي تعتزم الشركة الأمريكية عرض جميع الميزات الجديدة التي تصل إلى Android 15 هذا العام، من خلال مؤتمرها السنوي Google I/O 2024 المقرر إقامته في 14 مايو 2024.

وذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، أن من بين أحدث ميزات أندرويد التي تعتزم جوجل الكشف عنها في هذا الحدث "ميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية"، وميزة العثور على الهواتف المسروقة أو المفقودة "Find My Device".

ميزة العثور على الهواتف المفقودة مستوحاة من آيفون

وقد حصلت ميزة العثور على جهازي "Find My Device"، على ترقية كبيرة تشبه تلك الموجودة في هواتف آيفون من آبل، والتي تتيح لك القدرة على العثور على الأجهزة المفقودة حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت.

ومن المرجح أن تعمل الميزة الجديدة التي سيتم طرحها في هواتف Google Pixel 9 مع نظام تشغيل جوجل الجديد أندرويد 15، إلى جانب ميزة أخرى تتيح إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية.

وكما هو الحال في هواتف iPhone 11 أو الإصدارات الأحدث، ستعمل "ميزة العثور على جهازي" الجديدة من خلال الحفاظ على إشارة البلوتوث نشطة حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف، حيث يمكن التقاط هذه الإشارات بواسطة أدوات ذكية أخرى تدعم تتبع الجهاز أثناء مرورها، وإبلاغ المالك بمكن وجود الجهاز.

ميزة أندرويد 15 Find My Device

وبمجرد طرح أندرويد 15، ستسمح تلك الميزة للأجهزة بإجراء اختبار الاتصال ببعضها البعض باستخدام تقنية Bluetooth للمساعدة في تحديد موقع الهواتف المفقودة، ومع ذلك، لن تتمكن من العثور على معظم الأجهزة إلا عند تشغيلها.

وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل جوجل، استخدام شبكة Find My Device لتعقب هواتف أندرويد والاجهزة القابلة للاراتداء Wear OS، بشرط أن تكون قيد التشغيل ومتصلة بالإنترنت.

ومن الواضح أن الترقية المخطط لها ستضيف دعما للأجهزة غير المتصلة بالإنترنت وأجهزة التتبع التابعة لجهات خارجية، وستكون قادرة على تحذيرك إذا كان شخص ما يستخدم جهاز تعقب لمطاردة موقعك دون علمك.