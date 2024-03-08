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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب.. ميزة جديدة

جوجل تحضر مفاجأة
جوجل تحضر مفاجأة لعشاق تطبيق واتساب

تعتزم شركة جوجل Google، إدماج إحدي مزايا تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp، مع أشهر خدماتها والتي تم رصدها مؤخرا على هواتف Pixel المملوكة للشركة، وتعتبر من أحدث ميزاتها المختلفة التي تتيحها لمستخدمي تطبيق الدردشة على أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، تختبر شركة جوجل، دعما لعرض الاتصالات التي تم إجراؤها عبر "واتساب"، ضمن سجل المكالمات الخاص بتطبيق الاتصال التابع لها Google Phone.

 

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جوجل تضيف ميزة جديدة لـ واتساب

وتعتزم جوجل إلى جانب عرض مكالمات واتساب ضمن سجل مكالمات تطبيق Phone، إلى جانب تضمين ميزة أخرى من شأنها تسهيل بدء مكالمة فيديو مع شخص ما باستخدام تطبيق التراسل.

وفيما يتعلق بالميزة نفسها، عادة ما تعرض المكالمات التي يتم إجراؤها عبر تطبيق Google Phone، اسم بطاقة SIM التي تم استخدمها لإجراء المكالمة، وبالنسبة للمكالمات الواردة من واتساب، سيظهر اسم التطبيق أسفل الرقم.

تطبيق Google Phone

وتظهر الميزة الجديدة لبعض المستخدمين على هواتف جوجل Pixel، حيث يضيف تطبيق Google Phone المستخدم كبرنامج اتصال على أجهزة أندرويد، ميزتين جديدتين الأولى "دعم مكالمات واتساب" والتي تسمح لتطبيق "جوجل فون" بالوصول إلى قائمة مكالمات الفيديو والصوت على واتساب وإظهارها إلى جانب المكالمات الهاتفية العادية.

وتشمل الميزة الأخرى التي سيحصل عليها تطبيق Google Phone، على اختصار صغير يظهر أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، بمجرد النقر علي الزر المكتوب عليه "مكالمة فيديو"، ينقل هذا الاختصار المكالمة الصوتية إلى مرئية على تطبيق Google Meet.

اختصار “مكالمة الفيديو”

ولم توضح جوجل الموعد الذي تخطط فيه لإصدار التحديث الذي يدمج مكالمات واتساب في تطبيق الاتصال على أندرويد، ومع ذلك، استنادا إلى ما ظهر عبر الإنترنت، يبدو أن الميزة سيتم طرحها قريبا.

ويشار إلى أن هذه ميزة "مكالمات واتساب" قد لا تكون متاحة على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فهي ستعمل على الأجهزة التي تدعم تطبيق Google Phone فقط، مثل هواتف سامسونج.

جوجل واتساب Google Phone مكالمات واتساب WhatsApp

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