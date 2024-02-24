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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حسابان على موبايل واحد.. ميزة خارقة من واتساب ستبهر مستخدميه

استخدم حسابين واتساب
استخدم حسابين واتساب

قررت شركة "ميتا" تقديم حل يسمح لمستخدمي واتساب WhatsApp بإدارة حسابين على هاتف واحد بسلاسة؛ في محاولة لمعالجة المشكلة طويلة الأمد التي يواجهها المستخدمون الذين يرغبون في تشغيل حسابين برقمين مختلفين على هاتف واحد.

ويعد هذا التحديث- الذي جرى طرحه العام الماضي- مصدر ارتياح للملايين من مستخدميه حول العالم، حيث يعد امتلاك هواتف ببطاقتي SIM، أمرا شائعا، ولكن استخدام حسابي واتساب في نفس الوقت يمثل صعوبة كبيرة.

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كيفية إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد

سنوضح لك فيما يلي دليل بسيط لمساعدتك في إعداد حسابين واتساب على هاتف واحد:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك. 
2. اضغط على صورة ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى الإعدادات. 
3. انقر على السهم المتجه للأسفل بجوار اسمك. 
4. انقر على الخيار الجديد "إضافة حساب"، ثم انقر "الموافقة والمتابعة". 
5. أدخل رقم هاتفك للحساب الثاني وانقر على "التالي". 
6. اتبع المطالبات لمنح الأذونات اللازمة.

كيفية إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد

استخدم حسابي واتساب على هاتف واحد

بعد إكمال هذه الخطوات، تكون قد أضفت حساب واتساب ثان إلى جهازك بنجاح، يمكنك الآن استخدم حسابين على الهاتف نفسه‏ والتبديل بسهولة بينهما من داخل التطبيق.

ونظرا لأنه أصبح لديك الآن حسابين واتساب على هاتفك، فقد تصبح إدارة الإشعارات مرهقة بعض الشيء، ومع ذلك، يقدم واتساب حلا يمكن المستخدمون من التمييز بين الرسائل والحفاظ على الخصوصية عبر الحسابات المتعددة بسلاسة، وذلك من خلال السماح للمستخدمين بتخصيص إعدادات الإشعارات والخصوصية لكل حساب بشكل منفصل، وللقيام بهذا اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى الإعدادات داخل التطبيق. 
2. انقر على خيار إعدادات الإشعارات وتخصيص النغمات لكل حساب. 
3. قم بضبط إعدادات الخصوصية مثل صورة الملف الشخصي والحالة بشكل فردي لكلا الحسابين.

التبديل بين حسابات واتساب

الآن بعد أن قمت بإعداد حساب ثانوي على واتساب، يمكنك التبديل بينهما باستخدام الخطوات التالية:

1. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على خيار تبديل الحسابات. 

2. اختر حساب واتساب المطلوب للتبديل إليه.

التبديل بين حسابات واتساب
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