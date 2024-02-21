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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

وداعا للسكرين شوت.. واتساب يجري تغييرا كبيرا لحماية صور مستخدميه

واتساب
واتساب

في تعزيز آخر للخصوصية، أعلن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب Whatsapp، عن تحديث جديد من شأنه أن يحمي صور مستخدميه، حيث سيكون من المستحيل على الآخرين التقاط لقطة شاشة لصور الملف الشخصي، مما يساهم في تقليل عمليات انتحال الشخصية.

ووفقا لأحدث التقارير، يقدم تطبيق واتساب تغييرا جديدا سينال إعجاب المستخدمين المهتمون بالخصوصية، من خلال ميزة جديدة أو تقييدا، على وجه التحديد يمنع الآخرين من التقاط لقطة الشاشة لصور الملف الشخصي.

 

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لحماية مستخدميه.. واتساب يجري تغييرا كبيرا في سياسته

 

واتساب يمنع الآخرين من التقاط اسكرين شوت لصورة البروفايل

وكانت منصة المراسلة الشهيرة واتساب، قد أزالت خيار حفظ أو تنزيل صور الملفات الشخصية للآخرين في عام 2019، ولكن منذ ذلك الحين، أصبح الحل السهل هو التقاط لقطة شاشة لها، والآن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام ويضيف حاجز حماية آخر.

وبدلا من ذلك، يواجه المستخدمون الذين يحاولون التقاط صورة شاشة سوداء ورسالة تفيد "لا يسمح هذا التطبيق بلقطات الشاشة أو لا يمكنه التقاط لقطة شاشة بسبب تحذير قيود التطبيق"، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص استخدام الصور دون موافقة المالك، والتي ربما يتم استخدامها فب أغراض ضارة، ربما عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف أو مشاركتها دون إذن.

خبار الخصوصية الجديد على واتساب

وكما هو الحال مع أي تطبيق آخر يتمتع بمثل هذه الإجراءات الأمنية، لا شيء يمكن أن يمنع أي شخص من التقاط صورة لملفك الشخصي بهاتف مختلف، لذلك من الأفضل تجنب استخدام الصور التي لا ترغب في مشاركتها مع أشخاص لا تريدهم، أو يمكنك استخدام إعدادات الخصوصية  من إعدادات واتساب لتخصيص من يمكنه مشاهدة صورة ملفك الشخصي.

وتم رصد التحديث الجديد لتطبيق واتساب علي هواتف أندرويد بواسطة فريق موقع WABetaInfo، والذي وصفها بإنها ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدم، تعمل على توفير طبقة إضافية من الحماية ضد الوصول غير المصرح به ومشاركة صور الملف الشخصي، حيث تعمل هذه الوظيفة الجديدة على إصلاح الثغرة السابقة بالتطبيق مما يجعل من الصعب على الآخرين استخدام صورك مرة أخرى أو تمريرها كصورة تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، خاصة إذا كان يحاول إنشاء حساب مزيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من بدء فريق واتساب في الاختبار التجريبي لوظيفة خصوصية أخرى متعلقة بالملف الشخصي، وهي القدرة على مشاركة صور الملفات الشخصية وأسماء المستخدمين المختلفة مع أشخاص معينين، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن الأشخاص الذين ليسوا جهات اتصال، ولكن الوظيفة الجديدة ستسمح لهم بإعداد صورة مختلفة واسم مرئي حتى، أو إذا قرروا إضافة أشخاص جدد إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

ميزة  إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب
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