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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب النزاع على الرسوم.. جوجل تهدد بإزالة هذه التطبيقات من متجرها

جوجل Play
جوجل Play

بدأت شركة جوجل الأمريكية، في تطبيق سياسة الدفع الخاصة بمتجرها Play، ضد العديد من مطوري التطبيقات في الهند، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع شركات التكنولوجيا المحلية.

ووفقا لأحدث التقارير، فقد يؤدي تطبيق سياسة الدفع الجديدة إلى إزالة بعض التطبيقات الشهيرة في الهند الغير متوافقة مع شروط متجر جوجل، بما في ذلك تطبيق التعارف والزواج Shaadi 
وتطبيق المواعدة Quack Quack.

 

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جوجل تشدد قبضتها على التطبيقات الهندية الشهيرة

سبق لهذه الشركات أن طعنت في سياسة جوجل أمام المحكمة، ولكنها لم تمنح حماية مؤقتة، مما دفع بعض المطورين منذ ذلك الحين في الامتثال للسياسة الخاصة بالشركة، في حين أن البعض الآخر أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير سياسة جوجل على الصناعة الخاصة بهم.

وفي حالة عدم امتثال أحد التطبيقات لهذه السياسة، سيكون أمام المطورين عدة خيارات هي:

- التكامل مع نظام الفوترة في جوجل Play.
- استخادم نظام فوترة بديل إلى جانب نظام جوجل Play.
- ستظل هذه التطبيقات بدون رسوم ولكن بميزات محدودة.

ويشار إلى أن شركة جوجل قامت يوم الجمعة الماضي، بإزالة أكثر من عشرة تطبيقات شعبية من متجر Play في الهند، بعد تحذيرها من أنها ستتخذ إجراءات ضد المطورين الذين لم يلتزموا بسياسات الفوترة الخاصة بالمنصة، مما أدى إلى تصعيد النزاع المستمر منذ 3 سنوات في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين.

وقالت جوجل إن 10 شركات في البلاد، بما في ذلك “العديد من الأسماء العريقة” التي لم تكشف عنها، تجنبت دفع الرسوم على الرغم من استفادتها من المنصة، وأشارت الشركة المطورة لنظام أندرويد، إن مجموعة صغيرة من المطورين في الهند كان أمامها أكثر من 3 سنوات للتحضير والامتثال لسياسة الدفع الخاصة بمتجر Play، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، على الرغم من إن هذه الشركات تواصل الالتزام بسياسات الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات الأخرى.

وإلى جانب سحب تطبيقات منصات الزواج Shaadi وخدمة المواعدة QuackQuack من متجر بلاي يوم الجمعة الماضي، قامت جوجل بحذف تطبيقي Info Edge’s Naukri و99acres، وتطبيقات سرد القصص الصوتية Kuku FM وStage، وAlt Balaji’s Altt، وتطيبيقات ترتيب الزيجات Matrimony وBharat Matrimony من متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها.

سلط هذا الإجراء الضوء على أهمية الالتزام بسياسات متجر Play، حيث يجب على المطورين تقييم امتثالهم واختيار خيار لإبقاء تطبيقاتهم متاحة للمستخدمين، لإن عواقب عدم الامتثال ستكون خطيرة، وذلك لأن الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد تسيطر على 95% من سوق الهواتف الذكية في الهند، وسوف يؤدي قرار إزالة التطبيقات من المتجر التابع لنظام التشغيل إلى حدوث أزمة وجودية للعديد من الشركات المطورة للتطبيقات في البلاد.

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