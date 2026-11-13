الدفاع الصينية: الجيشان الصيني والأمريكي يحافظان على التواصل لتجنب سوء الفهم

عقد الجيشان الصيني والأمريكي الاجتماع الرابع لمجموعة عمل اتصالات الأزمات والوقاية منها، وتبادلا وجهات النظر بشكل متعمق حول كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشن تشي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الجانبين عقدا الاجتماع في وقت سابق من الشهر الجاري واتفقا على تعزيز الاتصالات وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

وقال تشن إن بناء علاقة مستقرة وصحية ومستدامة بين الجيشين الصيني والأمريكي يخدم المصالح المشتركة للجانبين وهو توقع مشترك للمجتمع الدولي، مؤكدا أن الجانب الصيني يقدر التواصل الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي، وأن المؤسستان الدفاعيتان تحافظان على التنسيق بشأن الحوارات على مختلف المستويات.

وأضاف تشن: "نأمل أن يعمل الجانب الأمريكي معنا لمتابعة التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان، وتعزيز الاتصالات، وإدارة الخلافات بشكل مناسب، من أجل إضافة عوامل إيجابية لبناء علاقة بناءة بين الصين والولايات المتحدة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي".