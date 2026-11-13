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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التجارة الصينية": نأمل أن تحث بلجيكا ولوكسمبورج الاتحاد الأوروبي على تسوية الخلافات التجارية مع بكين

"التجارة الصينية"
"التجارة الصينية"
أ ش أ

أكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين تولي اهتماما كبيرا لتدابير الحماية التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن تؤدي بلجيكا ولوكسمبورج دورا بناء في حث الاتحاد الأوروبي على العمل مع الصين لتسوية الخلافات بشكل ملائم، وذلك من خلال "آلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته اليوم /الجمعة/، أنه تم تأكيد ذلك خلال لقاء جمع نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية، لينغ جي، بكل من المدير العام للاقتصاد الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية البلجيكية، فيليب فاندن بولكي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في لوكسمبورج، هنري شوماخر، وذلك على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبلجيكا ولوكسمبورج، الذي عقد أمس في بروكسل.

وأشار لينج جي إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وكل من بلجيكا ولوكسمبورج قد شهد تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، وحقق نتائج مثمرة في قطاعات تشمل الطيران والخدمات اللوجستية للموانئ والطب الحيوي والطاقة النظيفة، وأكد استعداد الصين لدفع هذا التعاون نحو هيكلية أكثر كفاءة وجودة أعلى، مع العمل في الوقت ذاته على تنمية مجالات نمو جديدة في قطاعات تجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد لينج أن بكين تتابع عن كثب تدابير الحماية التجارية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، وتأمل في تسوية الخلافات عبر "آلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي"، بما يضمن تعزيز التطور المستقر والسليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد فاندن بولكي أن بلجيكا تولي أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، وتبدي استعدادها لتعميق الشراكة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتكنولوجيا الحيوية وتجارة المنتجات الزراعية والغذائية، وسلاسل توريد صناعة السيارات.

كما أشار إلى أن بلجيكا تدعم تسوية الخلافات بين الصين والاتحاد الأوروبي من خلال الحوار، وتتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم والنتائج الملموسة.

وصرح شوماخر بأن لوكسمبورج راضية عن نتائج تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الصين، وأعرب عن ترحيب لوكسمبورج عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية الصادرة عن آلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تهيئة بيئة اقتصادية وتجارية مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين الجانبين.

وزارة التجارة الصينية الصين الحماية التجارية

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