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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما.. تعرف عليها

جوجل تقتبس ميزة واتساب
جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما

أطلقت شركة جوجل، ميزة التسجيلات الصوتية لتطبيق المراسلة الخاصة بها Google Chat، والتي تعد من أشهر المزايا التي يتميز بها تطبيق واتساب WhatsApp وتطبيقات المراسلة الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، سيحصل مستخدمي تطبيق الدردشة من جوجل على ميزة مخصصة لتسجيل وإرسال الرسائل الصوتية، حيث ستكون متاحة فقط لحسابات Google Workspace المدفوعة على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

 

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جوجل تقتبس ميزة واتساب الأكثر استخداما


ووفقا للقطات الشاشة المنتشرة على الإنترنت، فإن التحديث الأخير الذي حصل عليه تطبيق جوجل Chat، يظهر خيارا جديدا عند فتح مساحة جديدة في Google Chat، حيث تم استبدال رمز الإرسال الرمادي الموجود بجوار زر الصورة أو المعرض بميكروفون.

ولإرسال ملاحظة صوتية عبر خدمة التواصل عبر الإنترنت Google Chat، سيتعين على المستخدم الضغط على زر الإجراء العائم، وتحديد إنشاء مساحة، وتسميتها، وإضافة المشاركين، ثم النقر على أيقونة الميكروفون وسيبدأ التسجيل دون الحاجة إلى الاستمرار في الضغط على الزر.

تطبيق جوجل Chat

وزودت جوجل الخيار الجديد لإرسال الملاحظات الصوتية، بتصميم موجي، بالإضافة إلى مؤقت، مما يسمح للمستخدم بتشغيل التسجيل قبل إرساله أو حذفه للمحاولة مرة أخرى.

وستظهر الرسالة الصوتية المرسلة في الرسائل المباشرة والمحادثات الجماعية والمساحات، وسيتمكن مستخدمو Google Chat الآخرون من التفاعل والرد عليها مثل أي رسالة دردشة عادية، وتقول جوجل إنها ستعمل على تمكين ميزة نسخ الرسائل الصوتية في الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن خدمة الدردشة من جوجل Chat، كانت معروفة في السابق باسم Hangouts، ولكن تم تغيير علامتها التجارية إلى "شات"، وهو يعد المنافس المعادل لـ واتساب من جوجل، ولكن قد لا تحظى الخدمة بشعبية كبيرة على غرار منافسها من "ميتا"، حيث يحتاج المستخدمين الوصول للخدمة عبر الاشتراك في المنصة السحابية Workspace فقط.

ميزة التسجيلات الصوتية على تطبيق Google Chat
جوجل واتساب Google Chat الرسائل الصوتية ميزة واتساب جوجل Chat

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