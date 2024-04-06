يجهلها الكثيرون.. أسهل طريقة لـ تثبيت تطبيقات أندرويد بدون "جوجل بلاي"

واحدة من أكبر وأشهر المزايا التي يتمتع بها نظام أندرويد، هي انفتاح النظام والتي تجعله أكثر مرونة في الاستخدام مع توفير خيارات أكثر لمستخدميه، من بين إحدى أهم مزاياه هي القدرة على تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play.

فإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بإصدار أندرويد قديم، ولا يمكنك تشغيل جميع التطبيقات على هاتفك، يمكنك بسهولة القيام بتثبيتها من خارج متجر جوجل بلاي، سواء من خلال تثبيت التطبيقات بنفسك أو تنزيل متاجر تطبيقات الطرف الثالث المنافسة لمتجر جوجل الشهير، والاستمتاع بمجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب والأدوات على جهازك.

طريقة تثبيت تطبيقات أندرويد بدون متجر جوجل بلاي

1. قم بتثبيت متجر تطبيقات أندرويد تابع لجهة خارجية مثل Aptoide أو Samsung Store.

2. افتح التطبيق الذي قمت بتحميله، أو بدلا من ذلك انتقل إلى موقع متجر التطبيقات على الإنترنت وقم بتنزيل ملف APK.

3. اذهب إلى تطبيق "مدير الملفات" على هاتفك وابحث عن ملف APK، الذي قمت بتنزيله من المفترض أن يكون موجودا في مجلد التنزيلات.

4. انقر على ملف APK لبدء عملية التثبيت.

5. ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد تثبيت التطبيق، اضغط على تثبيت للمتابعة.

6. إذا صادفتك رسالة نظام أندرويد "تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة"، فانقر فوق مزيد من التفاصيل لتوسيع النافذة، ثم انقر فوق تثبيت على أي حال.

7. سيبدأ تثبيت التطبيق، وبعد ثواني ستظهر لك نافذة منبثقة تخبرك بأن التثبيت قد اكتمل.