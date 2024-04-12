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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر أقل.. تخفيض ضخم على ساعة جوجل Pixel Watch

Pixel Watch
Pixel Watch

أصبحت أجهزة Pixel من جوجل Google، أكثر قوة وغنية بالذكاء الاصطناعي، ومع اهتمام المستخدميت بمنتجاتها قدمت شركة البحث العملاقة المزيد من أجهزة الجديدة مثل Pixel Foldable وPixel Tablet وPixel Watch، والتي تقدم بعض الميزات القوية المثيرة للاهتمام بأسعار تنافسية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصلت ساعة جوجل المميزة Pixel Watch، على تخفيض كبير في تكلفتها مما يجعلها متاح للبيع مؤخرا بسعر مخفض قدره 180 دولار (أي ما يعادل 8.550 جنيها مصريا).

 

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مواصفات ساعة جوجل الذكية Pixel Watch


وكانت جوجل قد طرحت ساعتها الذكية Pixel Watch، مقابل سعر يبلغ 250 دولار (أي ما يعادل 11.887 جنيها مصريا)، ويأتي هذا التخفيض للمرة الثانية هذا العام، حيث حصل الجهاز القابل للارتداء سابقا على خصم مميز يبلغ 200 دولار.

فيما يتعلق بمزاياها، تحتوي ساعة جوجل الذكية Pixel Watch، على مستشعر مخصص لمراقبة معدل ضربات القلب الذي يستشعر نبضات قلبك لتحليل تخطيط القلب، وتتميز أيضا بالقدرة على مراقبة النشاط البدني على مدار اليوم.

Pixel Watch

وتوفر ساعة Pixel Watch، دعما لتسهيل المدفوعات بدون تلامس، إلى جانب وظائف أخرى مثل الإشعارات وتتبع النوم وتفاصيل التمرين اليومي والميزات الأساسية الأخرى.

وكما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتتبع النشاط الدقيق بما في ذلك مقاييس مثل السعرات الحرارية المحروقة والمزيد باستخدام برامج تتبع النشاط التابعة لـ Fitbit.

وإلى جانب الميزات والوظائف، فإن ساعة Pixel Watch، تتمتع بطبقة حماية جيدة لتحمل الخدوش اليومية، لأنها محمية بزجاج كورنينج جوريلا، وعلاوة على ذلك، يمكن لساعة جوجل الذكية أن تتحمل مقاومة للماء وفقا لمعيار 5 ATM.

وتحتوي ساعة Pixel Watch، على جميع تطبيقات جوجل الأساسية من بينها تطبيق الملاحة خرائط جوجل ومساعد جوجل بالإضافة إلى محفظة جوجل Google Wallet وتطبيق أجهزة المنزل الذكية Google Home.

Pixel Watch
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