غرفة صناعة الأخشاب تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير التسعير بالمصانع والورش

عقدت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، برنامجًا تدريبيًا لمدة يومين بمحافظة دمياط بعنوان «من التسعير بالخبرة إلى التسعير المبني على الأرقام»، في إطار جهود الغرفة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير القدرات الإدارية والمالية والتسويقية للمصانع والورش.

واستهدف البرنامج نقل مسؤولي التسويق والتسعير والإدارة المالية من الاعتماد على الخبرة والتقدير الشخصي في تحديد أسعار المنتجات إلى تطبيق أساليب علمية قائمة على الحساب الدقيق للتكاليف وتحليل الأرقام، بما يسهم في تحسين قرارات التسعير وتعزيز قدرة المنشآت على تحقيق الأرباح والاستمرار في المنافسة.

وتناول اليوم الأول من البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من بينها مناقشة مشكلات التسعير الفعلية التي تواجه المصانع والورش، وطرق حساب التكلفة الحقيقية للمنتج والتكاليف المعيارية، والتمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة وآليات تحميلها على أوامر الإنتاج، إلى جانب توضيح الفرق بين الربح والسيولة وأولويات الصرف، وتأثير تقلبات أسعار الصرف على تحديد أسعار المنتجات.

كما تضمن البرنامج تطبيقًا عمليًا لحساب تكلفة إنتاج دولاب كامل، بما يتيح للمشاركين التعرف على آليات احتساب التكلفة بصورة دقيقة وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية داخل المنشآت الصناعية.

واستكمل اليوم الثاني مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بهامش الربح ونقطة التعادل، والتسعير المبني على الأرقام، ومراجعة الأسعار الحالية وتصحيحها، من خلال تطبيقات عملية على منتجات الأثاث.

وأكدت الغرفة استمرارها في تنظيم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءة المصانع والورش، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والصناعية، بما يدعم تحسين جودة الإنتاج وخفض التكاليف وتعزيز تنافسية منتجات الأثاث المصرية، وتهيئة المزيد من الفرص أمام الصناعة للتوسع في الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.