محمد مراد يكشف كواليس جلسة جمعت حسام وإبراهيم حسن ولاعبي المنتخب بالسودان

استرجع محمد مراد، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر، كواليس جلسة ودية جمعت الجهاز الفني للفراعنة وعددًا كبيرًا من اللاعبين في السودان، عقب مباراة جنوب السودان، شهدت أجواءً من المرح والضحك.

وكتب محمد مراد عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، أن الجلسة شهدت حضور حسام حسن وإبراهيم حسن وسعفان الصغير وطارق سليمان ومحمد عبد الواحد، إلى جانب عدد كبير من لاعبي المنتخب، بينهم إمام عاشور وعمر مرموش ومروان عطية ومحمد هاني ومصطفى شوبير وعلاء وزيزو وربيعة.

وأوضح أن الجلسة تحولت إلى نقاش طريف حول المقارنة بين جيل 1990 والجيل الحالي، سواء من حيث الأناقة أو الأفضلية الكروية، وسط ضحكات متواصلة استمرت لأكثر من ساعة.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفًا للجهاز الفني السابق.

