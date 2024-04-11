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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد نكسات Gemini.. جوجل تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

جوجل
جوجل

تمكنت شركة جوجل Google، من تجاوز المشكلات الأخيرة الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، مؤكدة جاهزية التكنولوجيا للاستخدام المؤسسي عبر الحوسبة السحابية.

ومن خلال مؤتمرها السنوي للحوسبة السحابية، أكدت "جوجل" أنه يمكن للشركات حاليا استخدام نموذج Gemini لإنشاء صور للحملات الإعلانية، عبر مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الموثوقة والمتطورة القائمة على الأعمال، والتي تأتي مع 19 عنصر تحكم مختلفا لمساعدة المسوقين في ضمان أن المحتوى يتماشى مع علامتهم التجارية.

 

جوجل تعرض توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في مؤتمر Cloud Next

ومن خلال حدث Cloud Next السنوي، في لاس فيجاس، استعرضت “جوجل” عددا كبيرا من الإمكانات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم دمجها في مجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بخدماتها السحابية للموسسات.

وقدمت جوجل ميزة Google Vids، وهي إضافة جديدة إلى Google Workspace والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وتعديلها بشكل تعاوني باستخدام الميزات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وعرضت جوجل الاعتماد المتزايد لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بين الشركات الكبرى، من بينها شركة السيارات العملاقة "مرسيدس بنز"، التي تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع وتحسين تجارب العملاء الخاصة بها.وكما يستخدم عملاق البيع بالتجزئة Walmart أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل لتخصيص تجارب التسوق وتحسين إدارة سلسلة التوريد وتحسين التنبؤ بالمخزون.

وفي الوقت نفسه، تعمل منصة التصميم عبر الإنترنت Canva على دمج Vertex AI في أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء عناصر مرئية وشعارات وتخطيطات، حتى بدون خبرة واسعة في التصميم.

وفي القطاع المالي، يستخدم Goldman Sachs الذكاء الاصطناعي من جوجل لتعزيز تقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال واستراتيجيات الاستثمار.

وتركز جوجل على الاستفادة من التقنيات مجال الذكاء الاصطناعي، مع دمجها في خدماتها السحابية المزدهرة في سوق الشركات لسد الفجوة مع المنافسين البارزين في هذا المجال، من خلال استخدام Gemini لإنشاء الإعلانات، والحماية من تهديدات الأمن السيبراني ونشر مقاطع الفيديو القصيرة والمدونات الصوتية.

وأوضحت جوجل أن نجاح مشروعها في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة نقطة بارزة في معركتها من أجل الحصول على حصة في السوق السحابية ضد عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت، ومع ذلك، لا تزال ثقة المستثمر تعتمد على قدرة جوجل على إظهار القيمة المقترحة لحلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والشاملة للشركات.

وتأتي أدوات جوجل الجديدة في أعقاب بعض النكسات المحرجة لنموذج Gemini في السوق الاستهلاكية، الذي تعرض لموجة من الانتقادات في شهر فبراير الماضي، بعد أن قام بتوليد صور غير دقيقة.

جوجل Google Gemini الذكاء الاصطناعي Cloud Next

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