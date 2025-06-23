إطلاق Rollme GT 3 ساعة ذكية مقاومة للعوامل القاسية بسعر اقتصادي

أعلنت شركة رولمي Rollme، عبر متجرها الرسمي عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Rollme GT 3، المصممة خصيصا للاستخدام في البيئات الخارجية والظروف الصعبة، وتجمع الساعة بين دقة تحديد المواقع، والميزات الذكية، وعمر البطارية الطويل، وكل ذلك بسعر منافس.

مواصفات ومزايا ساعة Rollme GT 3

تحمل الساعة اعتمادا بمعيار MIL-STD-810H العسكري لمتانة الأداء، ما يجعلها مقاومة للصدمات، وقادرة على العمل في درجات حرارة قاسية، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترا (5ATM)، مما يسمح باستخدامها أثناء السباحة أو تحت المطر دون قلق.

وتتميز الساعة بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، مما يوفر وضوحا عاليا حتى تحت ضوء الشمس المباشر، كما تضم أزرارا جانبية لتسهيل الاستخدام أثناء التنقل.

ساعة Rollme GT 3

صممت ساعة GT 3 خصيصا لعشاق المغامرة، فهي تأتي مع نظام GPS مزدوج النطاق ودعم لست أنظمة أقمار صناعية لتحديد المواقع بدقة وسرعة.

وتشمل الميزات الإضافية بوصلة مدمجة، إمكانية استيراد المسارات، قياس الارتفاع والضغط الجوي في الوقت الحقيقي، ما يجعلها مثالية للمشي الجبلي والركض في الطبيعة والأنشطة الخارجية.

تضم الساعة أيضا مصباحا مدمجا بإضاءة قابلة للتعديل لتوفير الرؤية أثناء الليل أو في حالات الطوارئ.

تتميز الساعة بعمر بطارية طويل، فهي تحتوي على ببطارية بسعة 670 مللي أمبير، توفر الساعة زمن استعداد يصل إلى 65 يوما، وتدعم المزامنة مع منصات مثل Google Fit، Apple Health، وStrava.

كما تشمل مزايا الصحة واللياقة مثل مراقبة معدل نبضات القلب على مدار الساعة، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، وتحليل النوم، وقياس مستويات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، تشمل اليوجا، تمارين القوة، السباحة في المياه المفتوحة، والجري الجبلي.



تتوافر Rollme GT 3 بألوان الأسود، الفضي، والبرتقالي، بسعر 59.99 دولار.