وظائف وزارة المالية 2025 .. التقديم مفتوح الآن لهذه المناصب القيادية

في إطار خطة الدولة لتحديث الهيكل الإداري وتعزيز الكفاءات القيادية، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من وظائف وزارة المالية 2025 الشاغرة في المستويات العليا، وذلك في عدد من الإدارات المهمة التابعة للوزارة. ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي وزارة المالية إلى استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة القادرين على تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري. وتستعرض «صدى البلد» التفاصيل الكاملة عن وظائف وزارة المالية من حيث المسميات، والشروط، والمستندات، وطريقة التقديم، مع التركيز على المعايير المطلوبة.

وظائف وزارة المالية المعلنة 2025

أعلنت وزارة المالية عن 3 وظائف قيادية شاغرة، وهي:

رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين

رئيس الإدارة المركزية للتدفقات النقدية والتقارير وإحصاء التمويل

مدير عام الإدارة العامة للقضايا

تُعد هذه وظائف وزارة المالية من الوظائف التخصصية القيادية، وتستهدف أصحاب الخبرات الواسعة في المجال المالي والقانوني.

أولًا: وظيفة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين

موقع الوظيفة

تقع في قمة الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لإدارة الدين التابعة لقطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية.

الغرض من الوظيفة

إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، إدارة الضمانات الحكومية، ودراسة طلبات الاقتراض بضمان الحكومة.

المهارات المطلوبة

الإشراف على خدمة الدين الخارجي وسداد الأعباء.

تنفيذ أعمال الدين الداخلي وإصدارات الأذون والسندات.

تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدولية الخاصة بالقروض.

المهارات الفنية

معرفة قوية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل المالي.

إجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي.

مهارات القيادة، التحليل، والتخطيط الاستراتيجي.

شروط التقديم

قضاء مدة عام على الأقل بوظيفة قيادية من الدرجة الأدنى.

للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: خبرة لا تقل عن 18 عامًا.

مؤهل عالٍ مناسب، مع اجتياز البرامج التدريبية المطلوبة.

ثانيًا: وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتدفقات النقدية والتقارير

موقع الوظيفة

ضمن الإدارة المركزية للتدفقات النقدية التابعة لقطاع التمويل.

الغرض من الوظيفة

مراجعة خطط التدفقات النقدية للدولة، وتقديم البيانات لدعم متخذي القرار.

المهام الأساسية

مراجعة خطط التدفقات النقدية لوحدات الدولة المختلفة.

متابعة تطبيق معايير الرقابة المالية.

دراسة مدى توافق الخطط مع الأدلة المالية الموحدة.

المهارات الفنية

إجادة لغات أجنبية، استخدام الحاسب الآلي، والقيادة.

القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ قرارات فعالة.

التحليل المنطقي وربط المعطيات المالية.

شروط التقديم

نفس الشروط السابقة الخاصة بالخبرة والمؤهل والتدريب.

ثالثًا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا

موقع الوظيفة

تتبع رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

الغرض من الوظيفة

متابعة القضايا والدعاوى القانونية التي تكون الوزارة طرفًا فيها، وضمان الإجراءات القانونية السليمة.

المهام الأساسية

إعداد المذكرات القانونية ومخاطبة الجهات القضائية.

متابعة القضايا أمام المحاكم ومصالح الخبراء.

اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الوزارة.

المهارات الفنية

إلمام بالقوانين واللوائح القضائية.

إجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي.

مهارات قانونية وتحليلية واتصالية عالية.

شروط التقديم

مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله.

خبرة لا تقل عن 17 عامًا إذا كان المتقدم من خارج الجهاز الإداري.

المستندات المطلوبة لجميع وظائف وزارة المالية

للتقديم على أي من وظائف وزارة المالية المذكورة، يجب تجهيز المستندات التالية:

أولًا: الملف الورقي (أصل + صورة)

4 صور شخصية حديثة.

4 صور من بطاقة الرقم القومي (وجهين).

نموذج طلب شغل الوظيفة.

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

بيان بالإنجازات السابقة والمقترحات لتطوير الوظيفة.

ما يثبت المهارات والقدرات (شهادات ودورات).

شهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

ثانيًا: الملف الإلكتروني (CD بصيغة PDF)

نفس المستندات الورقية بصيغة PDF في ملف واحد.

ملاحظة: ترتيب المستندات يجب أن يكون موحدًا في كلا الملفين (الورقي والإلكتروني).

بيانات الإعلان والتقديم

تاريخ بداية التقديم: 25 يونيو 2025

آخر موعد للتقديم: 28 يوليو 2025

طريقة التقديم: تسليم المستندات يدويًا لرئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر وزارة المالية:

أبراج وزارة المالية – امتداد رمسيس – برج رقم 4 – الدور السابع – غرفة 710 – مدينة نصر – القاهرة.

لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تُقدَّم قبل أو بعد المدة المحددة، أو التي تُرسل بالبريد.

ملاحظات مهمة حول وظائف وزارة المالية

وظائف وزارة المالية القيادية تستهدف تعزيز الإدارة المالية للدولة عبر استقطاب أصحاب الخبرات المتخصصة. ويشترط في المتقدمين امتلاك خلفية قوية في مجالات التحليل المالي، القانوني، أو إدارة الدين العام. وتعكس هذه الوظائف توجه الدولة نحو التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق العام.