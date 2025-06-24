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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نصف مليون دارس .. الجامع الأزهر يعقد مقابلات شخصية لوظائف الأروقة

المقابلات الشخصية بالجامع الأزهر
المقابلات الشخصية بالجامع الأزهر
محمد شحتة

عقدت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عددًا من المقابلات الشخصية والفكرية للمرشحين لشغل بعض الوظائف بفروع الرواق الأزهري، والتي تهدف إلى اختيار الكفاءات المناسبة التي ستسهم في تعزيز الأنشطة التعليمية والإدارية للرواق الأزهري.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بأن هذه المقابلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بالرواق الأزهري وزيادة فاعليته، مؤكدًا على أهمية اختيار الأعضاء الجدد بناءً على معايير دقيقة تشمل الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل الفعال مع الدارسين، وقياس مستوى المعرفة العلمية والفكرية لهم، بالإضافة إلى مناقشات حول القضايا الشرعية والدينية للتحقق من مدى توافقهم مع القيم والمبادئ التي يحملها الأزهر الشريف.  

من جهته، أضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر يولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى مواكبة التعليم  بالرواق الأزهري لمتطلبات العصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التعليمية، وخاصةً المناطق النائية بالمحافظات الحدودية.

ولفت إلى أن الجامع الأزهر يسعى منذ نشأة الرواق الأزهري إلى تكوين فريق عمل مؤهل وقادر على تعزيز الرسالة التعليمية والدعوية للرواق الأزهري، وتلبية احتياجات الراغبين من مختلف الفئات للالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية ورواق القرآن الكريم وكافة البرامج والأنشطة المنتشرة في 1500 فرع على مستوى الجمهورية وتلبي الاحتياجات العلمية لأكثر من نصف مليون دارس.

الرواق الأزهري يُعتبر من أهم المبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف، حيث يقدم برامج دراسية متخصصة في العلوم الشرعية واللغة العربية وبرامج التحفيظ والتجويد والإتقان، وبرامج أخرى خاصة بدراسة مبادئ الخط العربي للحفاظ على الهُوية العربية، ويستهدف الرواق الدارسين من مختلف الأعمار والجنسيات، مما يجعل هذه المبادرة فرصة للدارسين والمجتمع المحلي للتفاعل مع المؤسسة الأزهرية والنهل من معينه الصافي.

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