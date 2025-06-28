توفير 673 وظيفة.. وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف رأس غارب

افتتح محمد جبران؛ وزير العمل، والدكتور أسامة الازهري؛ وزير الأوقاف، ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، بمشاركة ٥٠ منشأة من أجل توفير ٦٧٣ عقد عمل تم تسليمها للشباب، من بينهم عقود لذوي همم، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وأكد وزير الأوقاف على تثمينه لهذه الإجراءات من معالي وزير العمل في عقده لهذا الملتقى بصورة دورية في مختلف محافظات مصر تنفيذا لخطة وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن الحكومة بكافة وزاراتها تتشرف بالقيام بخدمة شعب مصر العظيم بكل ما في الوسع والطاقة.

وقال الوزير جبران إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص. رافق الوزيرين خلال افتتاح الملتقى كل من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن سيادة المحافظ، و اللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.