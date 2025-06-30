قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
الأفضل بعد رمضان.. فضل الصيام في شهر الله المحرم
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
80 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع
تزامنا مع جلسة الحكومة.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لمظاهرة غدا بالقدس
يانيك فيريرا يتصدر بقوة.. اعرف الجديد بشأن المدير الفني الجديد للزمالك
كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير
التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسابقة 14031 وظيفة معلم مساعد للغة العربية .. الشروط والرابط وخطوات التقديم

وظيفة معلم مساعد
وظيفة معلم مساعد
خدمات صدى البلد

في ظل المبادرات الرئاسية الداعمة للتعليم وتطويره، تم الإعلان عن مسابقة لتعيين 14031 شخصًا في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية، ضمن جهود تعزيز منظومة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) عبر كل محافظات الجمهورية. تأتي هذه المبادرة تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استمرارية واستقرار العملية التعليمية.

تفاصيل مسابقة وظيفة معلم مساعد

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق مسابقة التعاقد في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية. المسابقة تستهدف:

  • عدد الوظائف: 14,031 لمن سبق لهم العمل بنظام الحصة في المدارس الرسمية والرسمية لغات.
  • المرحلة التعليمية: التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات مصر.
  • الشروط: التقديم مفتوح فقط لمن سبق لهم العمل بمعلمات الحصة في المدارس الرسمية أو الرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية

الشروط والمستندات المطلوبة لـ وظيفة معلم مساعد

يُشترط في المتقدمين:

  • العمل سابقًا في مدارس رسمية أو رسمية لغات بنظام الحصة.
  • استيفاء جميع الشروط العامة الخاصة بالتعيين الحكومي وفقًا لإعلان الجهاز.
  • تجهيز المستندات المطلوبة والمتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

يمكن الاطلاع على كامل الشروط والمستندات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الرسمي:

جدول زمني للتقديم

بداية التقديم: 16 يوليو 2025

نهاية التقديم: 29 يوليو 2025 

(بعض المصادر ذكرت انتهاء التقديم يوم 19 يوليو، لكن كتأكيد، الأرجح أن المدة حتى 29 يوليو كما ورد في المصادر الرسمية) .

أهداف وأهمية وظيفة معلم مساعد

هذه المسابقة تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية:

تحقيق الاستقرار الوظيفي لمعلمي الحصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للطلاب.

الاستجابة للتكليفات الرئاسية في دعم قطاع التعليم وتوفير الكوادر المؤهلة لضمان جودة التعليم الأساسي.

خطوات التقديم على وظيفة معلم مساعد

  1. زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي.
  2. الدخول إلى تبويب الوظائف الشاغرة واختيار "مسابقة معلم مساعد لغة عربية".
  3. قراءة الشروط بعناية وتجهيز المستندات المطلوبة.
  4. ملء استمارة التقديم إلكترونيًا ضمن الفترة (16–29 يوليو 2025).
  5. متابعة نتائج القبول وامتحانات المفاضلة وفقًا للجدول الرسمي الذي يعلن لاحقًا.

وتُعد مسابقة وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية فرصة ذهبية لآلاف المعلمين العاملين بنظام الحصة لتحقيق التثبيت الوظيفي، مما يُسهم في تعزيز جودة التعليم وضمان استقرار العملية التعليمية. هذه المبادرة تنفذ وفق أعلى معايير الشفافية وتسهيل الإجراءات، وهي امتداد مباشر لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة التعليم المصري. ننصح الراغبين بالتقديم بالاطلاع المباشر على التفاصيل والشروط قبل بدء التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

وظيفة معلم مساعد تفاصيل مسابقة وظيفة معلم مساعد أهمية وظيفة معلم مساعد معلم مساعد لمادة اللغة العربية مسابقة وظيفة معلم مساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

ترشيحاتنا

أيمن الرمادي

الزمالك يستعد لتوجيه رسالة أخيرة لأيمن الرمادي والأجهزة المساعدة

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يوافق على تدريب الزمالك

الزمالك

إعلامي: مدرب بلجيكي يقترب لتدريب الزمالك

بالصور

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد