مسابقة 14031 وظيفة معلم مساعد للغة العربية .. الشروط والرابط وخطوات التقديم

في ظل المبادرات الرئاسية الداعمة للتعليم وتطويره، تم الإعلان عن مسابقة لتعيين 14031 شخصًا في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية، ضمن جهود تعزيز منظومة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) عبر كل محافظات الجمهورية. تأتي هذه المبادرة تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استمرارية واستقرار العملية التعليمية.

تفاصيل مسابقة وظيفة معلم مساعد

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق مسابقة التعاقد في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية. المسابقة تستهدف:

عدد الوظائف : 14,031 لمن سبق لهم العمل بنظام الحصة في المدارس الرسمية والرسمية لغات.

: 14,031 لمن سبق لهم العمل بنظام الحصة في المدارس الرسمية والرسمية لغات. المرحلة التعليمية : التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات مصر.

: التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات مصر. الشروط: التقديم مفتوح فقط لمن سبق لهم العمل بمعلمات الحصة في المدارس الرسمية أو الرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية

الشروط والمستندات المطلوبة لـ وظيفة معلم مساعد

يُشترط في المتقدمين:

العمل سابقًا في مدارس رسمية أو رسمية لغات بنظام الحصة.

استيفاء جميع الشروط العامة الخاصة بالتعيين الحكومي وفقًا لإعلان الجهاز.

تجهيز المستندات المطلوبة والمتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

يمكن الاطلاع على كامل الشروط والمستندات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الرسمي:

جدول زمني للتقديم

بداية التقديم: 16 يوليو 2025

نهاية التقديم: 29 يوليو 2025

(بعض المصادر ذكرت انتهاء التقديم يوم 19 يوليو، لكن كتأكيد، الأرجح أن المدة حتى 29 يوليو كما ورد في المصادر الرسمية) .

أهداف وأهمية وظيفة معلم مساعد

هذه المسابقة تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية:

تحقيق الاستقرار الوظيفي لمعلمي الحصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للطلاب.

الاستجابة للتكليفات الرئاسية في دعم قطاع التعليم وتوفير الكوادر المؤهلة لضمان جودة التعليم الأساسي.

خطوات التقديم على وظيفة معلم مساعد

زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي. الدخول إلى تبويب الوظائف الشاغرة واختيار "مسابقة معلم مساعد لغة عربية". قراءة الشروط بعناية وتجهيز المستندات المطلوبة. ملء استمارة التقديم إلكترونيًا ضمن الفترة (16–29 يوليو 2025). متابعة نتائج القبول وامتحانات المفاضلة وفقًا للجدول الرسمي الذي يعلن لاحقًا.

وتُعد مسابقة وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية فرصة ذهبية لآلاف المعلمين العاملين بنظام الحصة لتحقيق التثبيت الوظيفي، مما يُسهم في تعزيز جودة التعليم وضمان استقرار العملية التعليمية. هذه المبادرة تنفذ وفق أعلى معايير الشفافية وتسهيل الإجراءات، وهي امتداد مباشر لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة التعليم المصري. ننصح الراغبين بالتقديم بالاطلاع المباشر على التفاصيل والشروط قبل بدء التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.