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بدء الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن بدء إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل " ٣٥٠٠ " وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة العلوم)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.


كان الجهاز قد أعلن في ٦ فبراير الماضي عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وتم فتح التقديم خلال الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١٢ مارس ٢٠٢٥.
وناشد الجهاز المتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الإلكتروني معلم مساعد مادة العلوم بوابة الوظائف الحكومية

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