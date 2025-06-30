قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
الأفضل بعد رمضان.. فضل الصيام في شهر الله المحرم
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
80 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع
تزامنا مع جلسة الحكومة.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لمظاهرة غدا بالقدس
يانيك فيريرا يتصدر بقوة.. اعرف الجديد بشأن المدير الفني الجديد للزمالك
كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير
التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الضريبة أُقرت والتطبيق مؤجل.. متى يدفع المواطن ثمن سجائره الجديد؟

السجائر
السجائر
حسن رضوان

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد وآلية تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، بعد أن أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادات تدريجية على الضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية وبعض السلع والخدمات الأخرى.

وجاءت السجائر في صدارة التعديلات، لما تمثله من سلعة استهلاكية واسعة الانتشار وتأثير مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 ما الذي سيتغير في أسعار السجائر؟

نص التعديل على رفع حدود الأسعار المعتمدة لتحديد فئة الضريبة على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، وذلك كما يلي:

السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا للمستهلك، أصبح الحد الأقصى الجديد لسعر بيعها 48 جنيهًا.

الفئة التالية التي كانت تبدأ من 38.88 جنيهًا وتصل إلى 56.44 جنيهًا، أصبحت تقع ضمن نطاق سعري جديد يبدأ من 48 جنيهًا ويصل إلى 69 جنيهًا.

أما السجائر التي كان سعرها أعلى من 56.44 جنيهًا، فأصبح الحد الأقصى لسعرها 79 جنيهًا.

متى يبدأ تطبيق الزيادة؟

رغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، فإن الزيادة التدريجية على أسعار السجائر ستبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أعلنه مشروع القانون بشكل صريح، مع إمكانية تخفيض النسبة إذا رأت الحكومة مبررًا لذلك بناءً على تكلفة الإنتاج.

 ما الهدف من الزيادة؟

بحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف الحكومة من تعديل الضريبة زيادة الإيرادات العامة، ومواكبة التضخم، ودعم موارد الموازنة، إلى جانب تقليل استهلاك المنتجات التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

الرئيس السيسي لم يُصدّق بعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديلات نهائيًا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يُوقع بعد على القانون، وهو ما يعني أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يُعمل به في الوقت الحالي.

وينص الدستور المصري على أن القوانين لا تُطبق إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشرها رسميًا، ويبدأ العمل بها في اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

أسعار السجائر المستشار الدكتور حنفي جبالي السجائر القيمة المضافة السلع المشروبات الكحولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

ترشيحاتنا

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

حريق - أرشيفية

إخماد حريق داخل مخزن كابلات كهربائية بالتجمع الخامس

احتفالات 30 يونيو

بالهدايا والورود.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى 30 يونيو

بالصور

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد