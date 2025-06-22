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حوادث

وأنت في بيتك .. استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين

استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين
رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين واستخراج البطاقة الشخصية إليكترونياً، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإليكترونية عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة للوقوف في طوابير. 

ويمكنك من خلال هاتفك استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو تجديد البطاقة أونلاين لكن بشرط واحد حددته الداخلية، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية .. 

موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لـ تجديد البطاقة أونلاين ، أو استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد ، أو تجديد البطاقة من على النت وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط : موقع وزارة الداخلية و تجديد البطاقة أونلاين 

تجديد البطاقه الشخصيه عن طريق الانترنت رابط تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية أونلاين
تجديد بطاقة الرقم القومي

شروط تجديد البطاقة اونلاين

يشترط في تجديد البطاقة أونلاين ، وجود بيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني.

وإذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب لمكتب السجل المدني . 

خطوة بخطوة.. رابط تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين»
استخراج بطاقة الرقم القومي

تجديد البطاقة الشخصية


وفيما يلي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إليكترونيا من خلال هاتفك المحمول، وعبر موقع وزارة الداخلية.. 


1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيهاً ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيهًا لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيهًا، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيهًا، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

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