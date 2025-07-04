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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التوك شو| الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة.. أسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه
الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة .
 

عيار 21 يسجل 4650 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة تضرب البلاد.. تفاصيل
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حاليًا لموجة شديدة الحرارة، بدأت فعليًا من مساء الخميس.

رضوى هاشم: مبادرة «مصر تتحدث عن نفسها» نقلة نوعية في الفعاليات الثقافية
قالت رضوى هاشم المتحدث باسم وزارة الثقافة، إنّ مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تُمثل نقلة نوعية في الفعاليات الثقافية الوطنية

عضو بالأزهر: عاشوراء يعلمنا اليقين بنصر الله.. والدعاء فيه مستجاب
قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عاشوراء يُرسّخ في وجدان المسلم معنى اليقين في نصر الله، مؤكدًا أن قصص الأنبياء التي ارتبطت بهذا اليوم تعلّمنا الثقة في وعد الله للمؤمنين.

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا مع نظيره السعودي
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يعقد وزير خارجية روسيا مؤتمر صحفيا مع نظيره السعودي.

الصحة العالمية: انتشار الأمراض المعدية في غزة يهدد بكارثة جماعية
قال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن قطاع غزة يواجه خطر تفشي الأمراض المعدية بشكل غير مسبوق بسبب غياب المياه النظيفة وتدهور خدمات النظافة الأساسية

الصحة العالمية: سنبقى في غزة ونعمل على إعادة تأهيل النظام الطبي بعد الحرب
قال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستواصل دعمها للنظام الصحي في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

 

التوك شو الطقس درجات الحرارة الدولار الذهب غزة

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