عضو بالأزهر: عاشوراء يعلمنا اليقين بنصر الله.. والدعاء فيه مستجاب

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عاشوراء يُرسّخ في وجدان المسلم معنى اليقين في نصر الله، مؤكدًا أن قصص الأنبياء التي ارتبطت بهذا اليوم تعلّمنا الثقة في وعد الله للمؤمنين.

وأوضح عرفة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قصة نبي الله موسى عليه السلام حين حوصر بين البحر وجنود فرعون، وقال: *«كلا إن معي ربي سيهدين»*، وكذلك موقف النبي محمد ﷺ في غار ثور، تؤكد أن النصر يأتي بعد الصبر، وأن الله مع عباده الصالحين في أشدّ لحظات المحنة.

ودعا المسلمين إلى اغتنام فضل هذا اليوم بالإكثار من الذكر، والدعاء، والتوسل إلى الله لقضاء الحوائج.

وأكد على أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، وأن الصلاة على النبي ﷺ من مفاتيح الفرج، مستشهدًا بقوله تعالى: *﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾*.