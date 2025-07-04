متى صيام يوم عاشوراء؟.. استعد للسحور فجر غد السبت

ينبغي للمسلم أن يَغتَنِمَ ثواب صيام عاشوراء؛ فصيامه يكفر ذنوب سَنَةٍ قَبلَه؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

متى صيام يوم عاشوراء؟

ونجيب عن سؤال: متى صيام يوم عاشوراء؟ بأن صيام عاشوراء سيكون غدا السبت الموافق 5 يوليو 2025، العاشر من محرم 1447 هجرية.

وقد جعل الله صيام عاشوراء زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِرَجُلٍ: «‏إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» أخرجه الترمذي.

كما أن الشرعُ الشريف قد نَدَبَ المسلمين إلى صيام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم؛ لما في ذلك من الثواب العظيم؛ الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم، وقوله: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟

وقال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يستحب لمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، أن يصوم معه يوم تاسوعاء وهو اليوم التاسع من محرم.

واستشهد بقول النبي حين صام عاشوراء (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) كما يستحب لمن صام يوم التاسع والعاشر أن يصوم معهما يوما آخر، لأن صيام عاشوراء يستحب فيه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده.

وتابع: ومع ذلك يجوز للإنسان أن يصوم عاشوراء فقد يعني لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده ويحصل بذلك الأجر.

دعاء يوم عاشوراء

ويستحب أن نردد هذه الكلمات حينما نقول دعاء يوم عاشوراء، ومنها:

اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي وترحمني.

دعاء موسى يوم عاشوراء

اللهم يا من أنجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقا يبسا نجنا مما نخشى ونخاف وذلل لنا كل صعب.

اللهم يا مفرج كل كرب فرج كروبنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، استجب لكل دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.