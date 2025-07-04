الصحة العالمية: انتشار الأمراض المعدية في غزة يهدد بكارثة جماعية

قال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن قطاع غزة يواجه خطر تفشي الأمراض المعدية بشكل غير مسبوق بسبب غياب المياه النظيفة وتدهور خدمات النظافة الأساسية، مشيرًا إلى ازدياد حالات الأمراض التنفسية وسوء التغذية، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة سجلت حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال والكبد الوبائي، موضحًا أن آلاف الأطفال بحاجة إلى إخلاء عاجل لتلقي العلاج. كما أشار إلى أن النساء الحوامل يعانين من انعدام الوصول إلى خدمات الولادة، وأن هناك أطفالًا يموتون بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية.

وأكد ياساريفيتش أن جميع المؤشرات تدل على تفاقم الأزمة الصحية، ما لم يتم توفير الوقود والمياه النظيفة وظروف آمنة للعاملين. وأوضح أن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة ضروري لاحتواء الكارثة، مشددًا على أن غزة بحاجة ماسة إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ أرواح المدنيين ووقف الانهيار الصحي الشامل.